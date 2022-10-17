"Хер вам, а не Украина!" Злата Огневич обратилась к российским оккупантам

Певица прошлась возле Дома учителя, в который на днях попала российская ракета.

"В этом доме я дала множество концертов, когда была студенткой. Очень больно смотреть, как враг шаг за шагом пытается отобрать у нас то, что мы любим и ценим. Но он не отберет у нас свободы. Хtр вам, а не Украина!" – прокомментировала увиденное певица.

Контекст:

Злата Огневич (настоящее имя – Инна Бордюг) родилась в 1986 году в России. Когда ей было пять лет, семья переехала в Судак (Крым). Злата Огневич представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году и заняла третье место.

Певица выступает с благотворительными концертами в поддержку Украины.

30 июля в Instagram Stories Огневич призналась, что давно страдает от головных болей.