Злата Огневич так испортила волосы, что пришлось носить парик

А все потому, что звезда сильно испортила свои волосы в тот период, когда была блондинкой.

"Мне понадобилось полтора года, чтобы отрастить живые и здоровые волосы после того, как я была блондинкой. Больше никогда не буду блондинкой и не стану убивать свои волосы. Я обещаю поклонникам и себе", – рассказала артистка.

Огневич отметила, что ее волосы выдержали белый цвет полгода, а потом начали ломаться. Поэтому певице пришлось носить систему замещения волос. Звезда даже продемонстрировала подписчикам парик, который долго носила.

Скриншот: zlata.ognevich / Instagram

"Артисты во время выступлений надевают такую систему, чтобы сберечь волосы. Можете представить то количество концертов и что будет с волосами, если их постоянно расчесывать и сушить. Но мне пришлось это носить в обычной жизни, и это было неудобно", – рассказала певица.