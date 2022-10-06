Бульвар Шоубиз
 
06 октября, 2022
 
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Злата Огневич так испортила волосы, что пришлось носить парик

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Злата Огневич сильно испортила волосы, когда перекрасилась в блондинку
Злата Огневич сильно испортила волосы, когда перекрасилась в блондинку
Фото: zlata.ognevich / Instagram

6 октября украинская певица Злата Огневич на своей странице в Instagram рассказала, что ей пришлось долго носить систему замещения волос, потому что она не могла показаться на людях без нее.

А все потому, что звезда сильно испортила свои волосы в тот период, когда была блондинкой.

"Мне понадобилось полтора года, чтобы отрастить живые и здоровые волосы после того, как я была блондинкой. Больше никогда не буду блондинкой и не стану убивать свои волосы. Я обещаю поклонникам и себе", – рассказала артистка.

Огневич отметила, что ее волосы выдержали белый цвет полгода, а потом начали ломаться. Поэтому певице пришлось носить систему замещения волос. Звезда даже продемонстрировала подписчикам парик, который долго носила.

Скриншот: zlata.ognevich / Instagram
Скриншот: zlata.ognevich / Instagram

"Артисты во время выступлений надевают такую систему, чтобы сберечь волосы. Можете представить то количество концертов и что будет с волосами, если их постоянно расчесывать и сушить. Но мне пришлось это носить в обычной жизни, и это было неудобно", – рассказала певица.

Контекст:

Злата Огневич (настоящее имя – Инна Бордюг) родилась в 1986 году в России. Когда ей было пять лет, семья переехала в Судак (Крым). Злата Огневич представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году и заняла третье место.

Певица выступает с благотворительными концертами в поддержку Украины.

30 июля в Instagram Stories Огневич призналась, что давно страдает от головных болей.

Теги: Украина, шоу-бизнес, Злата Огневич, мода и красота, певица
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