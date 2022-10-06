Злата Огневич так испортила волосы, что пришлось носить парик

А все потому, что звезда сильно испортила свои волосы в тот период, когда была блондинкой.
"Мне понадобилось полтора года, чтобы отрастить живые и здоровые волосы после того, как я была блондинкой. Больше никогда не буду блондинкой и не стану убивать свои волосы. Я обещаю поклонникам и себе", – рассказала артистка.
Огневич отметила, что ее волосы выдержали белый цвет полгода, а потом начали ломаться. Поэтому певице пришлось носить систему замещения волос. Звезда даже продемонстрировала подписчикам парик, который долго носила.
"Артисты во время выступлений надевают такую систему, чтобы сберечь волосы. Можете представить то количество концертов и что будет с волосами, если их постоянно расчесывать и сушить. Но мне пришлось это носить в обычной жизни, и это было неудобно", – рассказала певица.
Злата Огневич (настоящее имя – Инна Бордюг) родилась в 1986 году в России. Когда ей было пять лет, семья переехала в Судак (Крым). Злата Огневич представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году и заняла третье место.
Певица выступает с благотворительными концертами в поддержку Украины.
30 июля в Instagram Stories Огневич призналась, что давно страдает от головных болей.