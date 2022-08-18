Участник второго сезона шоу "Холостячки" совершил каминг-аут и показал поцелуй со своим избранником. Злата Огневич отреагировала

"Долгое время я руководствовался стереотипами и не был честен перед собой. Я готов поделиться со всеми вами своей правдой. В любом случае, я такой какой есть, и я учусь принимать и любить себя", – написал блогер.
Хветкевич добавил, что избранник ответил согласием на его предложение руки и сердца. Он не стал называть имя своего возлюбленного, но в Instagram Stories отметил, что тот родом из Колумбии.
"Сегодня мы едем в небольшой отпуск в Европу, чтобы отпраздновать наше обручение и его день рождения", – сообщил Хветкевич.
"Самые искренние поздравления. Очень рада за вас", – отреагировала на публикацию главная героиня шоу, украинская певица Злата Огневич.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Главной героиней второго сезона шоу "Холостячка" на СТБ была Злата Огневич. В финале шоу она выбрала 32-летнего украинского предпринимателя Андрея Задворного, но через полтора месяца после завершения съемок проекта пара рассталась.
Хветкевич покинул шоу в 10-м выпуске за два эфира до финала.