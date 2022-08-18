Бульвар Шоубиз
 
18 августа, 2022
 
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Участник второго сезона шоу "Холостячки" совершил каминг-аут и показал поцелуй со своим избранником. Злата Огневич отреагировала

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Злата Огневич Хветкевичу: Самые искренние поздравления
Злата Огневич – Хветкевичу: Самые искренние поздравления
Фото: diveeasy / Instagram

Бывший участник второго сезона шоу "Холостячка" на СТБ, блогер и подводный фотограф Андрей Хветкевич 17 августа на своей странице в Instagram совершил каминг-аут, заявив о гомосексуальной ориентации. Блогер также опубликовал фото со своим избранником, на котором они запечатлены целующимися под водой.

"Долгое время я руководствовался стереотипами и не был честен перед собой. Я готов поделиться со всеми вами своей правдой. В любом случае, я такой какой есть, и я учусь принимать и любить себя", – написал блогер. 

Хветкевич добавил, что избранник ответил согласием на его предложение руки и сердца. Он не стал называть имя своего возлюбленного, но в Instagram Stories отметил, что тот родом из Колумбии.

"Сегодня мы едем в небольшой отпуск в Европу, чтобы отпраздновать наше обручение и его день рождения", – сообщил Хветкевич.

"Самые искренние поздравления. Очень рада за вас", – отреагировала на публикацию главная героиня шоу, украинская певица Злата Огневич.

Контекст:

Главной героиней второго сезона шоу "Холостячка" на СТБ была Злата Огневич. В финале шоу она выбрала 32-летнего украинского предпринимателя Андрея Задворного, но через полтора месяца после завершения съемок проекта пара рассталась. 

Хветкевич покинул шоу в 10-м выпуске за два эфира до финала. 

Теги: Злата Огневич, шоу, певица, блогер, поцелуй, Холостячка, каминг-аут
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Участник второго сезона шоу "Холостячки" совершил каминг-аут и показал поцелуй со своим избранником. Злата Огневич отреагировала
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