Участник второго сезона шоу "Холостячки" совершил каминг-аут и показал поцелуй со своим избранником. Злата Огневич отреагировала

"Долгое время я руководствовался стереотипами и не был честен перед собой. Я готов поделиться со всеми вами своей правдой. В любом случае, я такой какой есть, и я учусь принимать и любить себя", – написал блогер.

Хветкевич добавил, что избранник ответил согласием на его предложение руки и сердца. Он не стал называть имя своего возлюбленного, но в Instagram Stories отметил, что тот родом из Колумбии.

"Сегодня мы едем в небольшой отпуск в Европу, чтобы отпраздновать наше обручение и его день рождения", – сообщил Хветкевич.

"Самые искренние поздравления. Очень рада за вас", – отреагировала на публикацию главная героиня шоу, украинская певица Злата Огневич.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Andriy Khvetkevych * NFT Patent (@diveeasy)