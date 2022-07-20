  "Когда в России гомосексуальным парам можно будет ходить за ручку? Никогда". Российская теннисистка Касаткина в Испании совершила каминг-аут

"То, что эта тема в России запретная, – ты считаешь, нормально или нет?" – спросил у Касаткиной блогер.

"Блин, у нас в стране столько запретных тем, и есть темы поважнее, которые запретные, так что удивляться нечему, – сказала спортсменка. – Нет ничего проще в мире, чем быть натуралом. Если есть выбор, кто выберет быть геем, [чтобы] усложнять себе жизнь, особенно в России".

"Когда в России [гомосексуальным парам] можно будет ходить за ручку?" – задал вопрос интервьюер.

"Судя по тому, как все идет, – никогда", – заявила Касаткина.

Она отметила, что "долго жить в шкафу невозможно".

"Каждый сам выбирает, как открыться и насколько. В комфорте с собой надо жить – самое главное. На остальных по фигу", – подчеркнула спортсменка.

После публикации интервью Касаткина на своей странице в Instagram разместила фото со своей возлюбленной – российской фигуристкой Натальей Забияко.

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Видео: Витя Кравченко / YouTube