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20 июля, 2022
 
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"Когда в России гомосексуальным парам можно будет ходить за ручку? Никогда". Российская теннисистка Касаткина в Испании совершила каминг-аут

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Касаткина (слева) после каминг-аута показала свою возлюбленную фигуристку Забияко
Касаткина (слева) после каминг-аута показала свою возлюбленную – фигуристку Забияко
Фото: kasatkina / Instagram

25-летняя российская теннисистка Дарья Касаткина совершила каминг-аут, публично заявив о своей гомосексуальности. Заявление прозвучало во время интервью, которое было записано в Испании и опубликовано 19 июля на YouTube-канале российского блогера Вити Кравченко.

"То, что эта тема в России запретная, – ты считаешь, нормально или нет?" – спросил у Касаткиной блогер.

"Блин, у нас в стране столько запретных тем, и есть темы поважнее, которые запретные, так что удивляться нечему, – сказала спортсменка. – Нет ничего проще в мире, чем быть натуралом. Если есть выбор, кто выберет быть геем, [чтобы] усложнять себе жизнь, особенно в России".

"Когда в России [гомосексуальным парам] можно будет ходить за ручку?" – задал вопрос интервьюер. 

"Судя по тому, как все идет,  никогда", – заявила Касаткина.

Она отметила, что "долго жить в шкафу невозможно".

"Каждый сам выбирает, как открыться и насколько. В комфорте с собой надо жить – самое главное. На остальных по фигу",  – подчеркнула спортсменка.

После публикации интервью Касаткина на своей странице в Instagram разместила фото со своей возлюбленной – российской фигуристкой Натальей Забияко.

ВИДЕО
Видео: Витя Кравченко / YouTube
Контекст:

Касаткина – победительница пяти турниров WTA, из которых четыре сыграла в одиночном разряде. 

Она обладательница Кубка Билли Джин Кинг (2021), победительница юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (2014), бывшая третья ракетка мира в юниорском рейтинге, серебряная призерка юношеских Олимпийских игр 2014 года в парном разряде среди девушек. 

В 2021 году Касаткина заявила о своей бисексуальности.

Теги: Россия, ЛГБТ, теннис, любовь
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