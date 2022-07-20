  "Когда в России гомосексуальным парам можно будет ходить за ручку? Никогда". Российская теннисистка Касаткина в Испании совершила каминг-аут

"То, что эта тема в России запретная, – ты считаешь, нормально или нет?" – спросил у Касаткиной блогер.
"Блин, у нас в стране столько запретных тем, и есть темы поважнее, которые запретные, так что удивляться нечему, – сказала спортсменка. – Нет ничего проще в мире, чем быть натуралом. Если есть выбор, кто выберет быть геем, [чтобы] усложнять себе жизнь, особенно в России".
"Когда в России [гомосексуальным парам] можно будет ходить за ручку?" – задал вопрос интервьюер.
"Судя по тому, как все идет, – никогда", – заявила Касаткина.
Она отметила, что "долго жить в шкафу невозможно".
"Каждый сам выбирает, как открыться и насколько. В комфорте с собой надо жить – самое главное. На остальных по фигу", – подчеркнула спортсменка.
После публикации интервью Касаткина на своей странице в Instagram разместила фото со своей возлюбленной – российской фигуристкой Натальей Забияко.
Касаткина – победительница пяти турниров WTA, из которых четыре сыграла в одиночном разряде.
Она обладательница Кубка Билли Джин Кинг (2021), победительница юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (2014), бывшая третья ракетка мира в юниорском рейтинге, серебряная призерка юношеских Олимпийских игр 2014 года в парном разряде среди девушек.
В 2021 году Касаткина заявила о своей бисексуальности.