"Я боролся с моей сексуальной ориентацией шесть лет". Австралийский футболист совершил каминг-аут

Кавалло: Я хочу лишь играть в футбол и чтобы ко мне относились, как ко всем Фото: Josh Cavallo / Twitter

За сутки признание набрало 7,6 млн просмотров.

"Я хочу рассказать об очень личном, о чем наконец могу говорить без чувства неловкости. Я – футболист, и я – гей. Я хочу лишь играть в футбол и чтобы ко мне относились, как ко всем. Я боролся с моей сексуальной ориентацией шесть лет, но теперь я могу оставить эту борьбу, и я очень рад этому", – сказал спортсмен.

21-летний Кавалло, который выступает за австралийский клуб Adelaide United, – единственный совершивший каминг-аут действующий футболист высшей лиги в мире, но не единственный профессиональный футболист-гей, отмечает BBC.

28-летний австралиец Энди Бреннан объявил о своей гомосексуальности в 2019 году. Он стал первым австралийским профессиональным футболистом, сделавшим это. В 2013 году о своей гомосексуальности объявил игрок сборной США Робби Роджерс.

Первым открытым геем среди футболистов в 1990 году стал англичанин Джастин Фашану. В 1998 году в возрасте 37 лет он покончил с собой после того, как был обвинен в США в сексуальных домогательствах.