ГОРДОН
 
 
МИР

"Я боролся с моей сексуальной ориентацией шесть лет". Австралийский футболист совершил каминг-аут

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кавалло: Я хочу лишь играть в футбол и чтобы ко мне относились, как ко всем
Кавалло: Я хочу лишь играть в футбол и чтобы ко мне относились, как ко всем
Фото: Josh Cavallo / Twitter

Австралийский футболист Джош Кавалло объявил о своей гомосексуальности. Видео с признанием он опубликовал 27 октября в Twitter.

За сутки признание набрало 7,6 млн просмотров.

"Я хочу рассказать об очень личном, о чем наконец могу говорить без чувства неловкости. Я – футболист, и я – гей. Я хочу лишь играть в футбол и чтобы ко мне относились, как ко всем. Я боролся с моей сексуальной ориентацией шесть лет, но теперь я могу оставить эту борьбу, и я очень рад этому", – сказал спортсмен.

21-летний Кавалло, который выступает за австралийский клуб Adelaide United, – единственный совершивший каминг-аут действующий футболист высшей лиги в мире, но не единственный профессиональный футболист-гей, отмечает BBC.

28-летний австралиец Энди Бреннан объявил о своей гомосексуальности в 2019 году. Он стал первым австралийским профессиональным футболистом, сделавшим это. В 2013 году о своей гомосексуальности объявил игрок сборной США Робби Роджерс.

Первым открытым геем среди футболистов в 1990 году стал англичанин Джастин Фашану. В 1998 году в возрасте 37 лет он покончил с собой после того, как был обвинен в США в сексуальных домогательствах.

Теги: футбол, спорт, Австралия, футболист, гомосексуальность, признание, каминг-аут
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Правда, что от Киркорова?" Стоцкая рассказала, кто на самом деле является отцом ее двоих детей
"Правда, что от Киркорова?" Стоцкая рассказала, кто на самом деле является отцом ее двоих детей
"Люблю, Ростик". 48-летний Олег Ляшко показал 51-летнюю жену-именинницу на кухне возле мойки
"Люблю, Ростик". 48-летний Олег Ляшко показал 51-летнюю жену-именинницу на кухне возле мойки
Новый бойфренд Grosu Полянский рассказал, когда на самом деле между ними возник роман
Новый бойфренд Grosu Полянский рассказал, когда на самом деле между ними возник роман
Киркоров и Дава в образе молодоженов. "Mуз-ТВ" грозит штраф в 1 млн руб. за пропаганду гомосексуальных отношений
Киркоров и Дава в образе молодоженов. "Mуз-ТВ" грозит штраф в 1 млн руб. за пропаганду гомосексуальных отношений
"Опять между девочками пробежали котятки". В сети обсуждают заявление экс-участницы "НеАнгелов" Вики о предательстве под фото с Каминской
"Опять между девочками пробежали котятки". В сети обсуждают заявление экс-участницы "НеАнгелов" Вики о предательстве под фото с Каминской
Дорофеева оголилась и сунула в рот палец
Дорофеева оголилась и сунула в рот палец
"Потрясающе!" Осадчая показала фигуру после третьих родов
"Потрясающе!" Осадчая показала фигуру после третьих родов
"Премьера состоялась в космосе". Новую песню Rammstein первым услышал человек, который полгода находится на борту МКС. Видео
"Премьера состоялась в космосе". Новую песню Rammstein первым услышал человек, который полгода находится на борту МКС. Видео
48-летняя Клум крупным планом показала промежность
48-летняя Клум крупным планом показала промежность
"Ух ты, там есть дырочка?", "Бухая, отвечаю". Седокова в откровенном наряде неестественно оттопырила пятую точку
"Ух ты, там есть дырочка?", "Бухая, отвечаю". Седокова в откровенном наряде неестественно оттопырила пятую точку
"Даже не в трусах". Ребрик показала шпагат на шее у мужа
"Даже не в трусах". Ребрик показала шпагат на шее у мужа
"Бедные люди". Тимошенко рассказала, за сколько купила яблоки у стоящей на обочине женщины
"Бедные люди". Тимошенко рассказала, за сколько купила яблоки у стоящей на обочине женщины
Джоли в пышной юбке, а ее дочь в том же платье, что и неделю назад. Новый выход в свет актрисы с детьми. Фото
Джоли в пышной юбке, а ее дочь в том же платье, что и неделю назад. Новый выход в свет актрисы с детьми. Фото
"Лесби паник", "Утренняя девочка". Звезда "Великолепного века" Узерли расставила ноги перед объективом
"Лесби паник", "Утренняя девочка". Звезда "Великолепного века" Узерли расставила ноги перед объективом
"Янтарные карамельки". Рецепт от телеведущей Падалко
"Янтарные карамельки". Рецепт от телеведущей Падалко
"Ого, дупло", "Неудачно ты села". 34-летняя Никитюк показала, как выглядела 16 лет назад
"Ого, дупло", "Неудачно ты села". 34-летняя Никитюк показала, как выглядела 16 лет назад
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Показала бы уже свою писю нормально", "Супер девочка". Дорофеева перед камерой подняла платье
"Показала бы уже свою писю нормально", "Супер девочка". Дорофеева перед камерой подняла платье
Нина Матвиенко озвучила размер своей пенсии
Нина Матвиенко озвучила размер своей пенсии
"Сисяндры огонь", "Кайфовая сучка". Мейхер в прозрачном костюме исполнила секси-танец
"Сисяндры – огонь", "Кайфовая сучка". Мейхер в прозрачном костюме исполнила секси-танец
  "Рыбаки говорят, что, когда он стал президентом, перестали там ходить. Туда нельзя". Пикалов рассказал, как живет его бывший сосед Петр Порошенко
"Рыбаки говорят, что, когда он стал президентом, перестали там ходить. Туда нельзя". Пикалов рассказал, как живет его бывший сосед Петр Порошенко
"Девушка-мечта". Актриса студии "Квартал 95" крупным планом показала оголенное тело
"Девушка-мечта". Актриса студии "Квартал 95" крупным планом показала оголенное тело
"Танцевать можно сколько угодно, смотреть на это нельзя". Волочкова шокировала сеть своим танцем
"Танцевать можно сколько угодно, смотреть на это нельзя". Волочкова шокировала сеть своим танцем
48-летняя Клум показала честное ню-видео без бюстгальтера
48-летняя Клум показала честное ню-видео без бюстгальтера
"Мой лучик света". 19-летняя Элина Иващенко в купальнике показала поцелуй с бойфрендом-режиссером
"Мой лучик света". 19-летняя Элина Иващенко в купальнике показала поцелуй с бойфрендом-режиссером
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS