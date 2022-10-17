  "Я в сауне. Куча телочек. Берите Скабееву и приезжайте!" Великий снял пародию на Киву и Соловьева

В начале ролика Великий в образе Соловьева заявил, что РФ выполнила обещания "нанести удары по центрам принятия решений".

"Бьем чем попало и куда попало", – сказал он, добавив, что еще половина таких же ракет не смогла взлететь, "а еще половина где взлетела, там и упала", а еще половину разворовали.

"Соловьев" обратился к "тем, кто беспокоится, что в России заканчиваются ракеты".

"Наши бабы еще нарожают", – отметил он.

Великий в образе кремлевского пропагандиста анонсировал в эфире Киву, назвав его "новым политическим экспертом" и спросил у него, что, сейчас происходит в Украине.

"Я в сауне. Если в двух словах, то тут происходит что-то божественное. Куча телочек. Кенты мои жарят поочередно: тут шашлычок, тут телочек. Так что берите [пропагандистку Ольгу] Скабееву и приезжайте!" – сказал Кива.

Также он заученным текстом отметил, что в Украине "все военно-политическое руководство давно убежало из страны", а страной правит "голограмма Зеленского".

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Видео: Юрий ВЕЛИКИЙ / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)