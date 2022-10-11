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11 октября, 2022
 
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"Я еще должна его на что-то обменять? Я стиралку не отдам". Звезды студии "Квартал 95" показали, как оккупант общается с женой

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Великий и Оруджова показали, как российский оккупант общается с женой
Великий и Оруджова показали, как российский оккупант общается с женой
Скриншот: Юрий ВЕЛИКИЙ / YouTube

Украинский комик, актер студии "Квартал 95" Юрий Великий на своем YouTube-канале 9 октября опубликовал ролик, в котором вместе с актрисой "Женского квартала" Анастасией Оруджовой показал, как жена оккупанта, попавшего в плен, отреагировала на возможность поговорить с ним и перспективу возвращения супруга домой.

В пародии принял участие также украинский блогер Владимир Золкин, который записывает интервью с пленными российскими военнослужащими.

По сюжету, он позвонил героине Оруджовой, предоставив ей возможность пообщаться с попавшим в плен супругом.

Она поинтересовалась, погиб ли муж, потому что уже присмотрела автомобиль "Лада Калина", который в РФ можно получить в качестве компенсации за погибшего на войне против Украины.

"Такую, знаете, красненькую, под цвет ногтей, а их всего лишь две осталось, они вообще тут разлетаются, как горячие пирожки. И хотелось бы, чтобы Ваня побыстрее разлетелся уже", – сказала "жена оккупанта".

Когда Золкин сказал, что супруга героини Оруджовой в будущем могут обменять, та расстроилась.

"В смысле? Я еще должна его на что-то обменять? Я вам сразу говорю: "Я стиралку не отдам. Можете чайник брать. Он все равно не греет, просто плавится на костре!" – сказала Оруджова в образе жены оккупанта.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Юрий ВЕЛИКИЙ / YouTube
Контекст:

Юрий Великий родился 5 июня 1980 года. В студии "Квартал 95" работает с 2009 года. Он бывший участник дуэта "Братья Шумахеры". Известен как пародист президента Украины Владимира Зеленского.

Оруджова родилась в 1982 году в Запорожье. Кроме участия в "Женском квартале", актриса является участницей проектов "Лига смеха" и "Игры приколов".

Великий и Оруджова уже записывали видео в амплуа российского оккупанта и его жены.

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