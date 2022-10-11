  "Я еще должна его на что-то обменять? Я стиралку не отдам". Звезды студии "Квартал 95" показали, как оккупант общается с женой

Великий и Оруджова показали, как российский оккупант общается с женой Скриншот: Юрий ВЕЛИКИЙ / YouTube

В пародии принял участие также украинский блогер Владимир Золкин, который записывает интервью с пленными российскими военнослужащими.

По сюжету, он позвонил героине Оруджовой, предоставив ей возможность пообщаться с попавшим в плен супругом.

Она поинтересовалась, погиб ли муж, потому что уже присмотрела автомобиль "Лада Калина", который в РФ можно получить в качестве компенсации за погибшего на войне против Украины.

"Такую, знаете, красненькую, под цвет ногтей, а их всего лишь две осталось, они вообще тут разлетаются, как горячие пирожки. И хотелось бы, чтобы Ваня побыстрее разлетелся уже", – сказала "жена оккупанта".

Когда Золкин сказал, что супруга героини Оруджовой в будущем могут обменять, та расстроилась.

"В смысле? Я еще должна его на что-то обменять? Я вам сразу говорю: "Я стиралку не отдам. Можете чайник брать. Он все равно не греет, просто плавится на костре!" – сказала Оруджова в образе жены оккупанта.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО

Видео: Юрий ВЕЛИКИЙ / YouTube