  "Я еще должна его на что-то обменять? Я стиралку не отдам". Звезды студии "Квартал 95" показали, как оккупант общается с женой

В пародии принял участие также украинский блогер Владимир Золкин, который записывает интервью с пленными российскими военнослужащими.
По сюжету, он позвонил героине Оруджовой, предоставив ей возможность пообщаться с попавшим в плен супругом.
Она поинтересовалась, погиб ли муж, потому что уже присмотрела автомобиль "Лада Калина", который в РФ можно получить в качестве компенсации за погибшего на войне против Украины.
"Такую, знаете, красненькую, под цвет ногтей, а их всего лишь две осталось, они вообще тут разлетаются, как горячие пирожки. И хотелось бы, чтобы Ваня побыстрее разлетелся уже", – сказала "жена оккупанта".
Когда Золкин сказал, что супруга героини Оруджовой в будущем могут обменять, та расстроилась.
"В смысле? Я еще должна его на что-то обменять? Я вам сразу говорю: "Я стиралку не отдам. Можете чайник брать. Он все равно не греет, просто плавится на костре!" – сказала Оруджова в образе жены оккупанта.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Юрий Великий родился 5 июня 1980 года. В студии "Квартал 95" работает с 2009 года. Он бывший участник дуэта "Братья Шумахеры". Известен как пародист президента Украины Владимира Зеленского.
Оруджова родилась в 1982 году в Запорожье. Кроме участия в "Женском квартале", актриса является участницей проектов "Лига смеха" и "Игры приколов".
Великий и Оруджова уже записывали видео в амплуа российского оккупанта и его жены.