Бульвар Шоубиз
 
18 октября, 2022
 
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"А цвета какие актуальные", "Слава Украине!" Жена Макаревича показала "абсолютно идеальный дом"

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Макаревич и Кляйн оформили отношения 26 декабря 2019 года
Макаревич и Кляйн оформили отношения 26 декабря 2019 года
Фото: Андрей Макаревич / Facebook

Супруга 68-летнего фронтмена российской группы "Машина времени" Андрея Макаревича, 38-летняя израильская бизнесвумен украинского происхождения Эйнат Кляйн 16 октября разместила в Instagram фото, сделанное во время путешествия в Марокко.

На снимке запечатлена вилла знаменитого итальянского дизайнера, покойного Ив Сен Лорана. Она расположена в Марракеше.

"Абсолютно идеальный дом (разумеется, после нашего!)", – написала Кляйн.

Подписчики обратили внимание, что особняк оформлен в цветах украинского флага.

"А цвета какие актуальные", – отметила olancher.

"Слава Украине!" – написала olgazaza.

Контекст:

Кляйн – четвертая супруга Макаревича. Она родилась и выросла в Киеве. Макаревич и Кляйн поженились 26 декабря 2019 года.

Сын Эйтан родился 30 марта 2022 года в Тель-Авиве (Израиль). Он стал первенцем для Эйнат Кляйн и четвертым ребенком для Макаревича.

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. В начале сентября 2022 года российское министерство юстиции внесло Макаревича в список "иностранных агентов".

Теги: Украина, Андрей Макаревич, Марокко, Ив Сен Лоран, фото, Марракеш, Эйнат Кляйн, жена
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