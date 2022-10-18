"А цвета какие актуальные", "Слава Украине!" Жена Макаревича показала "абсолютно идеальный дом"

На снимке запечатлена вилла знаменитого итальянского дизайнера, покойного Ив Сен Лорана. Она расположена в Марракеше.

"Абсолютно идеальный дом (разумеется, после нашего!)", – написала Кляйн.

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Подписчики обратили внимание, что особняк оформлен в цветах украинского флага.

"А цвета какие актуальные", – отметила olancher.

"Слава Украине!" – написала olgazaza.

Контекст:

Кляйн – четвертая супруга Макаревича. Она родилась и выросла в Киеве. Макаревич и Кляйн поженились 26 декабря 2019 года.

Сын Эйтан родился 30 марта 2022 года в Тель-Авиве (Израиль). Он стал первенцем для Эйнат Кляйн и четвертым ребенком для Макаревича.

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. В начале сентября 2022 года российское министерство юстиции внесло Макаревича в список "иностранных агентов".