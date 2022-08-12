"Вышла, утробно рыча". Жена Макаревича показала встречу со львицей в Кении. Видео

"Эта красотка вышла прямо к нам, утробно рыча, – звала на ночную охоту. Посмотрела на нас немного презрительно и ушла в лунный восход", – подписала видео супруга музыканта.
Отвечая на комментарии фолловеров, она отметила, что Макаревич в это время находится в безопасности на расстоянии 6 тыс. км от нее.
Кляйн – четвертая супруга Макаревича. Они поженились 26 декабря 2019 года. Макаревич познакомился с Кляйн, когда искал экскурсовода по Эфиопии. Музыканту Кляйн порекомендовали в качестве лучшего гида по этой стране. В эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона Макаревич сообщил, что его супруга выросла в Киеве.
30 апреля 2022 года у пары родился сын. Он стал первенцем для Эйнат Кляйн и четвертым ребенком для Макаревича.
От предыдущих отношений у Макаревича есть трое детей: внебрачная дочь Дана (1975), сын Иван (1987), рожденный во втором браке с врачом-косметологом Аллой Макаревич, и дочь Анна (2000), матерью которой является бывшая подруга музыканта Анна Рождественская.