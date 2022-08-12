Бульвар Шоубиз
 
12 августа, 2022
 
Новости

"Вышла, утробно рыча". Жена Макаревича показала встречу со львицей в Кении. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Макаревич познакомился с Кляйн, когда искал экскурсовода по Эфиопии
Макаревич познакомился с Кляйн, когда искал экскурсовода по Эфиопии
Фото: _einatklein_ / Instagram

Супруга фронтмена российской группы "Машина времени" Андрея Макаревича, израильская бизнесвумен украинского происхождения Эйнат Кляйн 11 августа разместила в Facebook видео, которое сняла в Кении во время встречи со львицей.

"Эта красотка вышла прямо к нам, утробно рыча,  звала на ночную охоту. Посмотрела на нас немного презрительно и ушла в лунный восход",  подписала видео супруга музыканта.

Отвечая на комментарии фолловеров, она отметила, что Макаревич в это время находится в безопасности на расстоянии 6 тыс. км от нее. 

https://www.facebook.com/einat.klein2/videos/1111470436472701/

Контекст:

Кляйн – четвертая супруга Макаревича. Они поженились 26 декабря 2019 года. Макаревич познакомился с Кляйн, когда искал экскурсовода по Эфиопии. Музыканту Кляйн порекомендовали в качестве лучшего гида по этой стране. В эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона Макаревич сообщил, что его супруга выросла в Киеве.

30 апреля 2022 года у пары родился сын. Он стал первенцем для Эйнат Кляйн и четвертым ребенком для Макаревича. 

От предыдущих отношений у Макаревича есть трое детей: внебрачная дочь Дана (1975), сын Иван (1987), рожденный во втором браке с врачом-косметологом Аллой Макаревич, и дочь Анна (2000), матерью которой является бывшая подруга музыканта Анна Рождественская.

Теги: Андрей Макаревич, Кения, Эйнат Кляйн
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Арестович: Если Путин двинет кони, это будет очень неожиданный и быстрый конец войны. В течение пары дней
  Арестович: Если Путин двинет кони, это будет очень неожиданный и быстрый конец войны. В течение пары дней
Дмитрий ГОРДОН
  Пономарев: Украинский президент назначит следующее российское правительство
  Пономарев: Украинский президент назначит следующее российское правительство
Дмитрий ГОРДОН
Гордон: Я единственный человек в Украине, против которого РФ применила такой спектр мер
Гордон: Я единственный человек в Украине, против которого РФ применила такой спектр мер
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Вышла, утробно рыча". Жена Макаревича показала встречу со львицей в Кении. Видео
"Вышла, утробно рыча". Жена Макаревича показала встречу со львицей в Кении. Видео
  "Небратські народи". Алина Паш выпустила клип на песню о войне России против Украины. Видео
  "Небратські народи". Алина Паш выпустила клип на песню о войне России против Украины. Видео
Каминская после приезда в Киев показала лицо крупным планом. Фото
Каминская после приезда в Киев показала лицо крупным планом. Фото
"Наконец-то вместе", "Любовь всегда побеждает". Дорофеева показала настоящую причину своего возвращения в Украину
"Наконец-то вместе", "Любовь всегда побеждает". Дорофеева показала настоящую причину своего возвращения в Украину
"Ваш зять оказался говном". Билык в присутствии матери Наташи Королевой высказалась о Тарзане, поддержавшем войну РФ против Украины
"Ваш зять оказался говном". Билык в присутствии матери Наташи Королевой высказалась о Тарзане, поддержавшем войну РФ против Украины
"Говно на палочке". Гордон показал, как украинская школьница изобразила российский флаг
"Говно на палочке". Гордон показал, как украинская школьница изобразила российский флаг
Мозговая рассказала, из чего состоит "самый вкусный в мире ужин"
Мозговая рассказала, из чего состоит "самый вкусный в мире ужин"
  "В отношениях всегда случаются расстройства, но это не повод их завершать". Тоня Матвиенко после возвращения в Украину презентовала песню "Жива вода". Аудио
  "В отношениях всегда случаются расстройства, но это не повод их завершать". Тоня Матвиенко после возвращения в Украину презентовала песню "Жива вода". Аудио
"Мой первый рожденный сын. Невероятно талантливый". Мадонна показала редкое фото своего взрослого биологического сына от Гая Ричи
"Мой первый рожденный сын. Невероятно талантливый". Мадонна показала редкое фото своего взрослого биологического сына от Гая Ричи
40-летняя Мейхер без бюстгальтера покрутилась перед камерой. Видео
40-летняя Мейхер без бюстгальтера покрутилась перед камерой. Видео
50-летняя Вайнона Райдер снялась в откровенном рекламном ролике, пролив в декольте молоко. В сети обвинили бренд в сексизме. Видео
50-летняя Вайнона Райдер снялась в откровенном рекламном ролике, пролив в декольте молоко. В сети обвинили бренд в сексизме. Видео
"Надежное убежище". Арестович показал мужчину с головой между женских ног
"Надежное убежище". Арестович показал мужчину с головой между женских ног
"Галчата в гнезде". Галкин показал, как его дети вместе с внучкой Пугачевой спрятались в шкафу
"Галчата в гнезде". Галкин показал, как его дети вместе с внучкой Пугачевой спрятались в шкафу
"Мое маленькое большое счастье". Жена Роналду показала новое фото их четырехмесячной дочери
"Мое маленькое большое счастье". Жена Роналду показала новое фото их четырехмесячной дочери
56-летняя Кроуфорд показала, как занимается глажкой. Видео
56-летняя Кроуфорд показала, как занимается глажкой. Видео
Дорофеева после возвращения в Украину выступила перед украинскими защитниками. Видео
Дорофеева после возвращения в Украину выступила перед украинскими защитниками. Видео
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 