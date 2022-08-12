"Вышла, утробно рыча". Жена Макаревича показала встречу со львицей в Кении. Видео

Макаревич познакомился с Кляйн, когда искал экскурсовода по Эфиопии Фото: _einatklein_ / Instagram

"Эта красотка вышла прямо к нам, утробно рыча, – звала на ночную охоту. Посмотрела на нас немного презрительно и ушла в лунный восход", – подписала видео супруга музыканта.

Отвечая на комментарии фолловеров, она отметила, что Макаревич в это время находится в безопасности на расстоянии 6 тыс. км от нее.