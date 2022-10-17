"Глубоко", "Похож". В сети обсуждают картину Макаревича с изображением человека, примеряющего терновый венец

Макаревич изобразил человека, перед зеркалом примеряющего терновый венец. Герой картины запечатлен спиной к зрителю, а в отражении часть лица перекрыта рукой.

"Рисовано физиноагентом", – отметил Макаревич.

Подписчики прокомментировали пост.

"Глубоко", – отметила Ольга Лебедева.

"Похож", – написал Александр Агеев, но не уточнил, кого именно он имеет в виду.

Контекст:

Макаревич родился 11 декабря 1953 года в Москве (РФ). Он является основателем и лидером рок-группы "Машина времени" (1969). В дискографии коллектива 14 студийных альбомов.

Музыкант находится в Израиле, где у него 6 апреля родился сын.

2 сентября издание "Медуза" со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте российского минюста (в Украине он недоступен), сообщило, что Макаревич, а также граждане РФ, в числе которых журналистка Катерина Гордеева, бизнесмен Борис Зимин, юрист, соратник оппозиционера Алексея Навального Иван Жданов и политолог Федор Крашенинников, названы "иноагентами". В этот список также внесен украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон.

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии против нее России. Музыкант назвал президента РФ Владимира Путина вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку", и на реальном примере показал, как происходит зомбирование людей.

В мае отменили концерты "Машины времени" в российских городах.