С 17 октября ВСУ уничтожили 51 дрон-камикадзе иранского производства – Воздушные силы

Об этом 18 октября в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", рассказал спикер Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат.
"За несколько дней, с понедельника [17 октября] уничтожен 51 БПЛА Shahed-136... Если считать в процентном эквиваленте, то более 85% Shahed-136 все же уничтожается на маршруте их следования. Если залетают с юга, то очевидно, что могут идти на Киев", – сказал он.
По словам Игната, ПВО ВСУ уничтожает иранские дроны-камикадзе "все лучше".
"Первый [Shahed-136] был в Купянске [Харьковской области], когда он летел один, таким образом хотел проверить готовность наших ПВО. Затем они [оккупанты] начали применять [их] парами, затем – группами в разных направлениях, меняя курс следования не по прямой, а чтобы обойти наши системы ПВО. В основном они запускают их с юга Украины – это может быть как Крым, так и оккупированная территория где-то в Херсонской области. Но уже есть случаи, кажется, две атаки из Беларуси и из Курской области – с севера", – отметил спикер ВС ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В войне против Украины Россия применяет иранские дроны-камикадзе Shahed-136. По данным сайта "Мілітарний", длина беспилотника – около 3 м, размах крыльев – более 2 м, вес его боевой части составляет 40–50 кг. Дрон летает на высоте от 60 до 4 тыс. м со скоростью около 180 км/ч. У БПЛА громкий двигатель, поэтому дрон слышно за километры. Заявленная дальность действия такого беспилотника – 2,5 тыс. км, сообщила британская разведка.
Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Они перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил 11 октября, что РФ заказала у Ирана 2400 Shahed-136.
Украинские военнослужащие, по оценке секретаря СНБО Алексея Данилова, сбивают до 90% дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136, которыми Россия атакует украинские города.