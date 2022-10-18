С 17 октября ВСУ уничтожили 51 дрон-камикадзе иранского производства – Воздушные силы

Об этом 18 октября в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", рассказал спикер Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат.

"За несколько дней, с понедельника [17 октября] уничтожен 51 БПЛА Shahed-136... Если считать в процентном эквиваленте, то более 85% Shahed-136 все же уничтожается на маршруте их следования. Если залетают с юга, то очевидно, что могут идти на Киев", – сказал он.

По словам Игната, ПВО ВСУ уничтожает иранские дроны-камикадзе "все лучше".

"Первый [Shahed-136] был в Купянске [Харьковской области], когда он летел один, таким образом хотел проверить готовность наших ПВО. Затем они [оккупанты] начали применять [их] парами, затем – группами в разных направлениях, меняя курс следования не по прямой, а чтобы обойти наши системы ПВО. В основном они запускают их с юга Украины – это может быть как Крым, так и оккупированная территория где-то в Херсонской области. Но уже есть случаи, кажется, две атаки из Беларуси и из Курской области – с севера", – отметил спикер ВС ВСУ.

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