Иран в течение 10 дней поставит России новые беспилотники и баллистические ракеты – Reuters

По данным агентства, сделка была достигнута 6 октября, когда первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер, два высокопоставленных чиновника влиятельной Революционной гвардии Ирана и представитель Высшего совета национальной безопасности посетили Москву для переговоров с Россией о поставках оружия.
Источники Reuters в Иране утверждают, что представители России запросили дополнительные беспилотники и иранские баллистические ракеты с повышенной точностью, в частности, ракеты семейства Fateh и Zolfaghar. По их данным, поставка произойдет максимум через 10 дней.
Западный чиновник подтвердил это журналистам, заявив, что между Тегераном и Москвой есть соглашение о поставках баллистических ракет малой дальности класса "земля-земля", включая Zolfaghar.
При этом иранская сторона отвергает утверждения западных официальных лиц о том, что такие передачи нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН от 2015 года. По их словам, то, где используются эти ракеты, – "не вопрос продавца".
Россия этой осенью применяет в Украине как минимум два вида иранских беспилотных летательных аппаратов – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Они перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".
23 сентября МИД Украины объявил о решении лишить аккредитации посла Ирана и сократить штат посольства Ирана в Киеве в ответ на применение РФ иранских дронов. Тогда официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявлял, что решение МИД Украины основано на "неподтвержденных сообщениях" и стало "результатом шумихи" в СМИ "со стороны иностранных сторон".
17 октября, после массированных атак дронов по Киеву и еще нескольким регионам Украины МИД выпустило заявление, в котором обвинило Иран в соучастии российской агрессии против Украины.
Министр обороны Украины Алексей Резников в тот же день призвал демократические государства объединиться и дать отпор агрессии, которую РФ совершает при соучастии Ирана. "Россия и Иран объединяются , чтобы сеять террор и смерть. Демократии и самые светлые умы мира должны объединиться, чтобы отразить эти атаки и победить зло", – написал он.