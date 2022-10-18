Иран в течение 10 дней поставит России новые беспилотники и баллистические ракеты – Reuters

По данным агентства, сделка была достигнута 6 октября, когда первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер, два высокопоставленных чиновника влиятельной Революционной гвардии Ирана и представитель Высшего совета национальной безопасности посетили Москву для переговоров с Россией о поставках оружия.

Источники Reuters в Иране утверждают, что представители России запросили дополнительные беспилотники и иранские баллистические ракеты с повышенной точностью, в частности, ракеты семейства Fateh и Zolfaghar. По их данным, поставка произойдет максимум через 10 дней.

Западный чиновник подтвердил это журналистам, заявив, что между Тегераном и Москвой есть соглашение о поставках баллистических ракет малой дальности класса "земля-земля", включая Zolfaghar.

При этом иранская сторона отвергает утверждения западных официальных лиц о том, что такие передачи нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН от 2015 года. По их словам, то, где используются эти ракеты, – "не вопрос продавца".