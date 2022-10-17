Резников: РФ и Иран объединяются, чтобы сеять смерть. Демократии должны объединиться и отразить эти атаки

Резников: Демократии и самые светлые умы мира должны объединиться, чтобы отразить эти атаки и победить зло" Фото: ЕРА

"Россия и Иран объединяются , чтобы сеять террор и смерть. Демократии и самые светлые умы мира должны объединиться, чтобы отразить эти атаки и победить зло", – написал он, опубликовав фотографию дома, разрушенного сегодня в Киеве в результате удара дроном-камикадзе.

Резников отметил, что ударные беспилотники иранского производства Shahed-136, которые РФ применяет в Украине, – "лишь одно из их орудий", наряду с российскими ракетами "Калибр", "Искандер", "Х", иранскими беспилотниками Mohajer-6, применение которых тоже подтверждено в Украине, а также баллистическими ракетами Fateh-110 и Zolfaghar (Иран производит их, и, по данным СМИ, готов продавать России).