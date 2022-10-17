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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников: РФ и Иран объединяются, чтобы сеять смерть. Демократии должны объединиться и отразить эти атаки

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Резников: Демократии и самые светлые умы мира должны объединиться, чтобы отразить эти атаки и победить зло"
Резников: Демократии и самые светлые умы мира должны объединиться, чтобы отразить эти атаки и победить зло"
Фото: ЕРА

Министр обороны Украины Алексей Резников 17 октября в Twitter призвал демократические государства объединиться и дать отпор агрессии, которую РФ совершает при соучастии Ирана.

"Россия и Иран объединяются , чтобы сеять террор и смерть. Демократии и самые светлые умы мира должны объединиться, чтобы отразить эти атаки и победить зло", – написал он, опубликовав фотографию дома, разрушенного сегодня в Киеве в результате удара дроном-камикадзе. 

Резников отметил, что ударные беспилотники иранского производства Shahed-136, которые РФ применяет в Украине, – "лишь одно из их орудий", наряду с российскими ракетами "Калибр", "Искандер", "Х", иранскими беспилотниками Mohajer-6, применение которых тоже подтверждено в Украине, а также баллистическими ракетами Fateh-110 и Zolfaghar (Иран производит их, и, по данным СМИ, готов продавать России).

Контекст:

Россия этой осенью применяет в Украине как минимум два вида иранских беспилотных летательных аппаратов – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Они перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".

23 сентября МИД Украины объявил о решении лишить аккредитации посла Ирана и сократить штат посольства Ирана в Киеве в ответ на применение РФ иранских дронов. Тогда официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявлял, что решение МИД Украины основано на "неподтвержденных сообщениях" и стало "результатом шумихи" в СМИ "со стороны иностранных сторон".

Утром 17 октября, через неделю после массированного обстрела Украины 10 октября, Россия совершила новую атаку на столицу дронами-камикадзе, а также атаковала еще ряд областей дронами и ракетами. В столице зафиксированы пять ударов дронами, повреждены энергетические объекты и жилой дом. Известно о четырех погибших, среди жертв – семейная пара, которая ждала ребенка.

Мэр Киева показал обломок одного из дронов, которыми россияне атаковали столицу. На дроне видна надпись "Герань-2". Всего, по информации мэра, оккупанты выпустили по Киеву 28 дронов, большую часть которых сбила ПВО.

Канаани после этого обстрела заявил, что его страна якобы не поставляет дроны-камикадзе России.

МИД Украины 17 октября обвинил Иран в соучастии преступления агрессии РФ против Украины, а глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба призвал Европейский союз ввести санкции против Ирана за поставку России беспилотников.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Иран, санкции, демократия, Алексей Резников, беспилотники, санкции против Ирана, война России против Украины
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