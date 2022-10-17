В Черниговской области пограничники сбили дрон со взрывчаткой

"Недалеко от границы с Россией оккупанты запустили коптер, чтобы сбросить взрывное устройство. Пограничники точным выстрелом из стрелкового оружия приземлили дрон. Вместе с ним упал и уцелевший боеприпас", – говорится в сообщении.

Контекст:

Утром 17 октября, через неделю после массированного обстрела Украины 10 октября, Россия совершила новую атаку на столицу. Кроме того, под ударами РФ ночью и утром 17 октября оказались Днепропетровская, Сумская, Одесская области и Запорожье.

По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в трех регионах. В столице зафиксированы пять ударов дронами, повреждены энергетические объекты и жилой дом.

По информации мэра Киева Виталия Кличко, оккупанты выпустили по Киеву 28 дронов, большую часть которых сбила ПВО. Пока известно о четырех погибших, среди жертв – семейная пара, которая ждала ребенка.

Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Они перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".

Украинские военнослужащие, по оценке секретаря СНБО Алексея Данилова, сбивают до 90% дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136, которыми Россия атакует украинские города.