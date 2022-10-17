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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В "Дії" должно появиться приложение "Вижу дрон" – эксперт

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МВД призывает украинцев не пытаться самостоятельно уничтожать беспилотники
МВД призывает украинцев не пытаться самостоятельно уничтожать беспилотники
Фото: ЕРА

Эффективным способом борьбы с атаками иранских дронов может стать интерактивное приложение, куда люди смогут отправлять информацию о летящих беспилотниках. Об этом в эфире национального телемарафона, который транслирует "1+1", заявил автор проекта InfoCar.ua Павел Кащук.

По его словам, желание украинских владельцев легального оружия сбить из окна увиденный "мопед" в условиях города только усугубляет опасность от него.

"Нужно понимать, что поврежденный пулей дрон может продолжить движение, просто изменит траекторию и упадет на другой объект, а в определенных обстоятельствах – и на самого стрелка", – говорит эксперт.

В то же время он считает, что рядовые жители могут обеспечить эффективную помощь военным. Мобильные группы обученных владельцев легального оружия могут быть задействованы на дежурствах вне города и открывать огонь по беспилотникам, если те упадут в поле, на трассе или в других условиях вне города.

"На самом деле если говорить об эффективности борьбы с дронами, а нам, к сожалению, нужно привыкнуть к ним на определенное время, то здесь роль общества может быть очень значительной. Когда они спускаются на незначительную высоту и становятся невидимыми для радаров, одним из немногих источников информации о том, где они летят, становятся люди. Нужно, чтобы в самых распространенных приложениях, таких как "Дія", появилась функция "Вижу дрон". И человек, который видит БПЛА, не будет снимать видео для соцсетей, а нажмет на кнопку, отметит свое месторасположение – и где-то на общенациональной интерактивной карте начнет красными точками отмечаться маршрут этого дрона. И те самые мобильные группы и силы ПВО могут получить такое драгоценное время, чтобы подготовиться и занять самую выгодную позицию для стрельбы", – поделился своим мнением эксперт.

Контекст:

Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Они перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".

Украинские военнослужащие, по оценке секретаря СНБО Алексея Данилова, сбивают до 90% дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136, которыми Россия атакует украинские города.

17 октября первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий опубликовал в Facebook видео того, как правоохранители сбили в Киеве иранский беспилотник из стрелкового оружия. 

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский подтвердил этот факт и призвал украинцев не пытаться самостоятельно уничтожать беспилотники, потому что стрельба по ним в жилых кварталах может быть опаснее самой атаки.

Теги: ПВО, беспилотники, война России против Украины, приложение Дія
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