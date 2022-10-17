В "Дії" должно появиться приложение "Вижу дрон" – эксперт

По его словам, желание украинских владельцев легального оружия сбить из окна увиденный "мопед" в условиях города только усугубляет опасность от него.

"Нужно понимать, что поврежденный пулей дрон может продолжить движение, просто изменит траекторию и упадет на другой объект, а в определенных обстоятельствах – и на самого стрелка", – говорит эксперт.

В то же время он считает, что рядовые жители могут обеспечить эффективную помощь военным. Мобильные группы обученных владельцев легального оружия могут быть задействованы на дежурствах вне города и открывать огонь по беспилотникам, если те упадут в поле, на трассе или в других условиях вне города.

"На самом деле если говорить об эффективности борьбы с дронами, а нам, к сожалению, нужно привыкнуть к ним на определенное время, то здесь роль общества может быть очень значительной. Когда они спускаются на незначительную высоту и становятся невидимыми для радаров, одним из немногих источников информации о том, где они летят, становятся люди. Нужно, чтобы в самых распространенных приложениях, таких как "Дія", появилась функция "Вижу дрон". И человек, который видит БПЛА, не будет снимать видео для соцсетей, а нажмет на кнопку, отметит свое месторасположение – и где-то на общенациональной интерактивной карте начнет красными точками отмечаться маршрут этого дрона. И те самые мобильные группы и силы ПВО могут получить такое драгоценное время, чтобы подготовиться и занять самую выгодную позицию для стрельбы", – поделился своим мнением эксперт.