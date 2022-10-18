Поставки Ираном беспилотников России нарушают международные санкции – Госдеп США

В США заявили о наличии доказательств, что Иран поставляет РФ беспилотники Фото: wikipedia.org

"Мы считаем, что эти БПЛА, которые были переданы из Ирана в Россию и использовались Россией в Украине, относятся к числу вооружений, которые останутся под эмбарго в соответствии с резолюцией 2231", – сказал он журналистам.

Иран отрицает поставку беспилотников в Россию, но, по словам Пателя, США "публично разоблачили, что Россия получила беспилотники из Ирана, что это было частью плана России по импорту сотен иранских БПЛА различных типов".

Он добавил, что существуют обширные доказательства их использования Россией в Украине.

"Любой, кто ведет дела с Ираном и может иметь какую-либо связь с БПЛА, разработками баллистических ракет или потоком оружия из Ирана в Россию, должен быть очень осторожным и проявлять должную осмотрительность. США без колебаний применят санкции", – предупредил Патель.