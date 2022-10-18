Поставки Ираном беспилотников России нарушают международные санкции – Госдеп США

"Мы считаем, что эти БПЛА, которые были переданы из Ирана в Россию и использовались Россией в Украине, относятся к числу вооружений, которые останутся под эмбарго в соответствии с резолюцией 2231", – сказал он журналистам.
Иран отрицает поставку беспилотников в Россию, но, по словам Пателя, США "публично разоблачили, что Россия получила беспилотники из Ирана, что это было частью плана России по импорту сотен иранских БПЛА различных типов".
Он добавил, что существуют обширные доказательства их использования Россией в Украине.
"Любой, кто ведет дела с Ираном и может иметь какую-либо связь с БПЛА, разработками баллистических ракет или потоком оружия из Ирана в Россию, должен быть очень осторожным и проявлять должную осмотрительность. США без колебаний применят санкции", – предупредил Патель.
Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Они перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".
Украинские военнослужащие, по оценке секретаря СНБО Алексея Данилова, сбивают до 90% дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136, которыми Россия атакует украинские города.
17 октября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в этот день оккупанты выпустили по столице 28 дронов, большую часть сбила противовоздушная оборона. В результате один из дронов попал в жилой дом, он частично разрушен. Погибли четыре человека.
Первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий опубликовал в Facebook видео, как правоохранители сбили в Киеве иранский беспилотник из стрелкового оружия.
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский подтвердил этот факт и призвал украинцев не пытаться самостоятельно уничтожать беспилотники, потому что стрельба по ним в жилых кварталах может быть опаснее самой атаки.