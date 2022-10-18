Россия использует атаки дронами-камикадзе для психологического террора – ISW

Россия нацеливает свои беспилотники на гражданские районы для серьезных разрушений Фото: EPA

Атака беспилотников 17 октября на жилую инфраструктуру в Киеве согласуется с более широкой схемой действий российских сил, которые отдают предпочтение психологическому террору в Украине, а не достижению ощутимых эффектов на поле боя, говорится в анализе.

Американский военный аналитик Бретт Фридман отмечает, что полезная нагрузка беспилотника Shahed-136 составляет 88 фунтов (около 40 кг) взрывчатки, тогда как типичный 155-мм артиллерийский снаряд M795 несет 23,8 фунта (10,8 кг) взрывчатки. Это означает, что один беспилотник Shahed-136 несет около трех снарядов взрывчатого вещества.

Фридман считает, что пять Shahed-136, нанесших удар по Киеву, имели эффект 15 артиллерийских снарядов, выпущенных по очень большой площади. Такие удары могут нанести крупный ущерб гражданской инфраструктуре и убить и ранить многих людей, не создавая значительных военных последствий.

Этот анализ показывает, что российские силы продолжают использовать беспилотники Shahed-136 для создания психологических эффектов, связанных с нацеливанием на гражданские районы, вместо того, чтобы наносить удары по военным и прифронтовым целям.