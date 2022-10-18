Россия использует атаки дронами-камикадзе для психологического террора – ISW

Атака беспилотников 17 октября на жилую инфраструктуру в Киеве согласуется с более широкой схемой действий российских сил, которые отдают предпочтение психологическому террору в Украине, а не достижению ощутимых эффектов на поле боя, говорится в анализе.
Американский военный аналитик Бретт Фридман отмечает, что полезная нагрузка беспилотника Shahed-136 составляет 88 фунтов (около 40 кг) взрывчатки, тогда как типичный 155-мм артиллерийский снаряд M795 несет 23,8 фунта (10,8 кг) взрывчатки. Это означает, что один беспилотник Shahed-136 несет около трех снарядов взрывчатого вещества.
Фридман считает, что пять Shahed-136, нанесших удар по Киеву, имели эффект 15 артиллерийских снарядов, выпущенных по очень большой площади. Такие удары могут нанести крупный ущерб гражданской инфраструктуре и убить и ранить многих людей, не создавая значительных военных последствий.
Этот анализ показывает, что российские силы продолжают использовать беспилотники Shahed-136 для создания психологических эффектов, связанных с нацеливанием на гражданские районы, вместо того, чтобы наносить удары по военным и прифронтовым целям.
17 октября российские силы нанесли серию ракетных и беспилотных ударов по жилым районам и объектам инфраструктуры на всей территории Украины. Под ударами РФ оказались Днепропетровская, Сумская, Одесская области и Запорожье.
Представитель ВВС Украины Юрий Игнат отметил, что российские силы запустили 43 беспилотника с юга Украины, 37 из которых были уничтожены украинскими войсками, и большинство из которых были иранскими беспилотниками Shahed-136.
По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в трех регионах. В столице зафиксированы пять ударов дронами, повреждены энергетические объекты и жилой дом.
Мэр Киева Виталий Кличко показал обломок иранского дрона-камикадзе, которым утром 17 октября россияне атаковали столицу. На дроне видна надпись "Герань-2" (так РФ маркирует закупленные у Ирана беспилотники Shahed-136). Всего, по информации Кличко, оккупанты выпустили по Киеву 28 дронов, большую часть которых сбила ПВО. На этот момент известно о четырех погибших, среди жертв – семейная пара, которая ждала ребенка.