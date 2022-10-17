Подоляк заявил, что Иран несет ответственность за убийства украинцев

"Страна, угнетающая собственный народ, теперь дает российским монстрам оружие для массовых убийств в самом сердце Европы. Вот что значит незавершенное дело и уступки тоталитаризму", – написал Подоляк.

По его словам, это тот случай, когда санкций против страны недостаточно.

Контекст:

В войне против Украины Россия применяет дроны-камикадзе Shahed-136 иранского производства. По данным портала "Мілітарний", длина беспилотника – около 3 м, размах крыльев – более 2 м, вес его боевой части составляет 40–50 кг. Дрон летает на высоте от 60 до 4 тыс. м со скоростью около 180 км/ч.

С начала сентября оккупанты использовали Shahed-136 в основном на юге и востоке – в Одесской, Николаевской, Харьковской и Днепропетровской областях, 5 октября они впервые применили их в Киевской области.

7 октября стало известно, что Россия доставила в Беларусь – вероятно, для атак западных регионов Украины – иранские дроны-камикадзе. 11 октября представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что в Беларуси находятся уже 32 БПЛА Shahed-136 и в течение ближайших дней Россия направит в Беларусь еще восемь таких беспилотников.

17 октября верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что участие Ирана в войне против Украины на стороне России будет расследоваться ЕС.

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица обратился к представительству Ирана в организации после удара по Киеву дронами Shahed-136 иранского производства. Он призвал представительство связаться с правительством страны и задать прямой вопрос, участвует ли Иран в войне России против Украины.

В Иране отрицают, что поставляли России беспилотники для атак по Украине. По словам официального представителя МИД Ирана Насера Канаани, публикуемые новости о том, что Иран поставляет России беспилотники, распространяются западными источниками и преследуют "политические цели".