Подоляк заявил, что Иран несет ответственность за убийства украинцев

"Страна, угнетающая собственный народ, теперь дает российским монстрам оружие для массовых убийств в самом сердце Европы. Вот что значит незавершенное дело и уступки тоталитаризму", – написал Подоляк.
По его словам, это тот случай, когда санкций против страны недостаточно.
Iran is responsible for the murders of Ukrainians. Country that oppresses its own people is now giving ru-monsters weapons for mass murders in the heart of Europe. That is what unfinished business and concessions to totalitarianism mean. The case when sanctions are not enough...— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 17, 2022
В войне против Украины Россия применяет дроны-камикадзе Shahed-136 иранского производства. По данным портала "Мілітарний", длина беспилотника – около 3 м, размах крыльев – более 2 м, вес его боевой части составляет 40–50 кг. Дрон летает на высоте от 60 до 4 тыс. м со скоростью около 180 км/ч.
С начала сентября оккупанты использовали Shahed-136 в основном на юге и востоке – в Одесской, Николаевской, Харьковской и Днепропетровской областях, 5 октября они впервые применили их в Киевской области.
7 октября стало известно, что Россия доставила в Беларусь – вероятно, для атак западных регионов Украины – иранские дроны-камикадзе. 11 октября представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что в Беларуси находятся уже 32 БПЛА Shahed-136 и в течение ближайших дней Россия направит в Беларусь еще восемь таких беспилотников.
17 октября верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что участие Ирана в войне против Украины на стороне России будет расследоваться ЕС.
Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица обратился к представительству Ирана в организации после удара по Киеву дронами Shahed-136 иранского производства. Он призвал представительство связаться с правительством страны и задать прямой вопрос, участвует ли Иран в войне России против Украины.
В Иране отрицают, что поставляли России беспилотники для атак по Украине. По словам официального представителя МИД Ирана Насера Канаани, публикуемые новости о том, что Иран поставляет России беспилотники, распространяются западными источниками и преследуют "политические цели".