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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк заявил, что Иран несет ответственность за убийства украинцев

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Михаил Подоляк заявил, что санкций против Ирана уже недостаточно
Михаил Подоляк заявил, что санкций против Ирана уже недостаточно
Фото: president.gov.ua

Иран несет ответственность за убийства украинцев, санкций против него недостаточно. Об этом 17 октября написал в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Страна, угнетающая собственный народ, теперь дает российским монстрам оружие для массовых убийств в самом сердце Европы. Вот что значит незавершенное дело и уступки тоталитаризму", – написал Подоляк.

По его словам, это тот случай, когда санкций против страны недостаточно.

Контекст:

В войне против Украины Россия применяет дроны-камикадзе Shahed-136 иранского производства. По данным портала "Мілітарний", длина беспилотника – около 3 м, размах крыльев – более 2 м, вес его боевой части составляет 40–50 кг. Дрон летает на высоте от 60 до 4 тыс. м со скоростью около 180 км/ч.

С начала сентября оккупанты использовали Shahed-136 в основном на юге и востоке – в ОдесскойНиколаевскойХарьковской и Днепропетровской областях, 5 октября они впервые применили их в Киевской области.

7 октября стало известно, что Россия доставила в Беларусь – вероятно, для атак западных регионов Украины – иранские дроны-камикадзе. 11 октября представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что в Беларуси находятся уже 32 БПЛА Shahed-136 и в течение ближайших дней Россия направит в Беларусь еще восемь таких беспилотников.

17 октября верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что участие Ирана в войне против Украины на стороне России будет расследоваться ЕС.

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица обратился к представительству Ирана в организации после удара по Киеву дронами Shahed-136 иранского производства. Он призвал представительство связаться с правительством страны и задать прямой вопрос, участвует ли Иран в войне России против Украины.

В Иране отрицают, что поставляли России беспилотники для атак по Украине. По словам официального представителя МИД Ирана Насера Канаани, публикуемые новости о том, что Иран поставляет России беспилотники, распространяются западными источниками и преследуют "политические цели".

Теги: Украина, Иран, оружие, санкции, убийство, война, Европа, украинцы, война России против Украины, Михаил Подоляк
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