"Действия Ирана – подлость и ложь". МИД Украины инициировал разрыв дипломатических отношений с Тегераном

Об этом Кулеба рассказал 18 октября на брифинге, который транслировался в Facebook МИД.
"С учетом многочисленных разрушений, нанесенных иранскими дронами гражданской инфраструктуре Украины, смертей и страданий, причиненных нашему народу, а также в связи с появлением сообщений о возможном продолжении снабжения Ираном оружия России, я вношу на рассмотрение президента Украины предложение о расторжении дипломатических отношений с Ираном, – сказал Кулеба. – Мы никогда не занимали антииранскую позицию, но после того, как Иран стал участником преступления агрессии и преступлений России на нашей территории, мы сегодня займем очень четкую и честную позицию. Прекратит Иран снабжать оружие России – будем говорить о восстановлении всего комплекса отношений".
Накануне, 17 октября, МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины.
"Еще после первых сбитых иранских дронов в сентябре мы немедленно отреагировали и снизили уровень дипломатических отношений с той страной к минимальному. В принципе, это уже уровень по разрыву дипломатических отношений. Мы не продлили аккредитацию посла и уменьшили количество сотрудников в иранском посольстве до нескольких человек", – отметил Кулеба.
Он добавил, что на заседании министров ЕС в режиме онлайн 17 октября призвал ввести санкции против Ирана "за помощь России в убийстве украинцев".
"Жесткие санкции против Ирана особенно актуальны сейчас, когда мы видим сообщения о намерениях иранской стороны передать России баллистические ракеты для использования против украинцев. Действия Ирана – подлость и ложь, которую мы не будем терпеть... Тегеран несет полную ответственность за разрушение отношений с Украиной", – резюмировал Кулеба.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия этой осенью применяет в Украине как минимум два вида иранских беспилотных летательных аппаратов – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Они перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".
23 сентября МИД Украины объявил о решении лишить аккредитации посла Ирана и сократить штат посольства Ирана в Киеве в ответ на применение РФ иранских дронов. Тогда официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявлял, что решение МИД Украины основано на "неподтвержденных сообщениях" и стало "результатом шумихи" в СМИ "со стороны иностранных сторон".
Утром 17 октября, через неделю после массированного обстрела Украины 10 октября, Россия совершила новую атаку на столицу дронами-камикадзе, а также атаковала еще ряд областей дронами и ракетами. В столице зафиксированы пять ударов дронами, повреждены энергетические объекты и жилой дом. Известно о четырех погибших, среди жертв – семейная пара, которая ждала ребенка.
Мэр Киева показал обломок одного из дронов, которыми россияне атаковали столицу. На дроне видна надпись "Герань-2". Всего, по информации мэра, оккупанты выпустили по Киеву 28 дронов, большую часть которых сбила ПВО.
Канаани после этого обстрела заявил, что его страна якобы не поставляет дроны-камикадзе России.