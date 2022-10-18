ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Действия Ирана – подлость и ложь". МИД Украины инициировал разрыв дипломатических отношений с Тегераном

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Иран несет полную ответственность за разрушение отношений с Украиной, отметил Кулеба
Иран несет полную ответственность за разрушение отношений с Украиной, отметил Кулеба
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба внес на рассмотрение президента Владимира Зеленского предложение разорвать дипломатические отношения с Ираном из-за поставок Тегераном оружия России.

Об этом Кулеба рассказал 18 октября на брифинге, который транслировался в Facebook МИД.

"С учетом многочисленных разрушений, нанесенных иранскими дронами гражданской инфраструктуре Украины, смертей и страданий, причиненных нашему народу, а также в связи с появлением сообщений о возможном продолжении снабжения Ираном оружия России, я вношу на рассмотрение президента Украины предложение о расторжении дипломатических отношений с Ираном, – сказал Кулеба. – Мы никогда не занимали антииранскую позицию, но после того, как Иран стал участником преступления агрессии и преступлений России на нашей территории, мы сегодня займем очень четкую и честную позицию. Прекратит Иран снабжать оружие России – будем говорить о восстановлении всего комплекса отношений".

Накануне, 17 октября, МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины.

"Еще после первых сбитых иранских дронов в сентябре мы немедленно отреагировали и снизили уровень дипломатических отношений с той страной к минимальному. В принципе, это уже уровень по разрыву дипломатических отношений. Мы не продлили аккредитацию посла и уменьшили количество сотрудников в иранском посольстве до нескольких человек", – отметил Кулеба.

Он добавил, что на заседании министров ЕС в режиме онлайн 17 октября призвал ввести санкции против Ирана "за помощь России в убийстве украинцев".

"Жесткие санкции против Ирана особенно актуальны сейчас, когда мы видим сообщения о намерениях иранской стороны передать России баллистические ракеты для использования против украинцев. Действия Ирана – подлость и ложь, которую мы не будем терпеть... Тегеран несет полную ответственность за разрушение отношений с Украиной", – резюмировал Кулеба.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/539258611367040/

Контекст:

Россия этой осенью применяет в Украине как минимум два вида иранских беспилотных летательных аппаратов – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Они перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".

23 сентября МИД Украины объявил о решении лишить аккредитации посла Ирана и сократить штат посольства Ирана в Киеве в ответ на применение РФ иранских дронов. Тогда официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявлял, что решение МИД Украины основано на "неподтвержденных сообщениях" и стало "результатом шумихи" в СМИ "со стороны иностранных сторон".

Утром 17 октября, через неделю после массированного обстрела Украины 10 октября, Россия совершила новую атаку на столицу дронами-камикадзе, а также атаковала еще ряд областей дронами и ракетами. В столице зафиксированы пять ударов дронами, повреждены энергетические объекты и жилой дом. Известно о четырех погибших, среди жертв – семейная пара, которая ждала ребенка.

Мэр Киева показал обломок одного из дронов, которыми россияне атаковали столицу. На дроне видна надпись "Герань-2". Всего, по информации мэра, оккупанты выпустили по Киеву 28 дронов, большую часть которых сбила ПВО.

Канаани после этого обстрела заявил, что его страна якобы не поставляет дроны-камикадзе России.

Теги: Россия, Украина, Иран, оружие, санкции, убийство, МИД Украины, агрессия, Тегеран, Дмитрий Кулеба, жертвы, преступление, дипломатические отношения, обстрелы, украинцы, война России против Украины, разрушения, инфраструктура, погибшие, брифинг
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Я хотел быть похожим на петушка из Бородянки". Швец рассказал, как перевозил свою фарфоровую коллекцию во время обстрелов Киева
  "Я хотел быть похожим на петушка из Бородянки". Швец рассказал, как перевозил свою фарфоровую коллекцию во время обстрелов Киева G
Дмитрий ГОРДОН
Британский музыкант Род Стюарт приютил семью украинских беженцев
Британский музыкант Род Стюарт приютил семью украинских беженцев
Панин высказался о Путине и русских после очередного обстрела Киева
Панин высказался о Путине и русских после очередного обстрела Киева
  Умер солист итальянской группы Ricchi e Poveri Франко Гатти
  Умер солист итальянской группы Ricchi e Poveri Франко Гатти
Похудевшая Адель сходила на двойное свидание с американским комиком и его женой
Похудевшая Адель сходила на двойное свидание с американским комиком и его женой
Королевский дворецкий рассказал, как себя ведет Кейт Миддлтон за закрытыми дверями
Королевский дворецкий рассказал, как себя ведет Кейт Миддлтон за закрытыми дверями
  Дорофеева в новом клипе показала свой дом. Артистка посвятила видео волонтерам из "Добробата". Видео
  Дорофеева в новом клипе показала свой дом. Артистка посвятила видео волонтерам из "Добробата". Видео
Хименес-Браво поделился рецептом супа-пюре из тыквы
Хименес-Браво поделился рецептом супа-пюре из тыквы
В рейтинг "Лидеры нового поколения" от журнала Time вошли две известные украинки
В рейтинг "Лидеры нового поколения" от журнала Time вошли две известные украинки
"Ух, огонь!" 40-летняя Мейхер показала бюст и пятую точку в тесном платье
"Ух, огонь!" 40-летняя Мейхер показала бюст и пятую точку в тесном платье
"Мозг контужен и пальцы не слушаются". Экс-продюсер Лободы Нателла Крапивина поделилась эмоциями от российских бомбежек
"Мозг контужен и пальцы не слушаются". Экс-продюсер Лободы Нателла Крапивина поделилась эмоциями от российских бомбежек
Жена Арестовича рассказала, можно ли встретить любовь после 35 лет
Жена Арестовича рассказала, можно ли встретить любовь после 35 лет
Канада запретила въезд Безрукову и Канделаки и заморозила их имущество
Канада запретила въезд Безрукову и Канделаки и заморозила их имущество
"Какой-то нескончаемый ад". Кацурин и Дорофеева посвятили посты погибшей в Киеве беременной женщине
"Какой-то нескончаемый ад". Кацурин и Дорофеева посвятили посты погибшей в Киеве беременной женщине
"Думал, лучший в мире звук – детский смех. Пока не услышал это". Притула показал, как украинские защитники "передают привет русским". Видео
"Думал, лучший в мире звук – детский смех. Пока не услышал это". Притула показал, как украинские защитники "передают привет русским". Видео
В свой день рождения Loboda объявила, что выделит 1 млн грн на восстановление Ирпеня
В свой день рождения Loboda объявила, что выделит 1 млн грн на восстановление Ирпеня
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Это приговор. Нам всем". Пропагандистка Симоньян пожаловалась, что в РФ отказываются публиковать ее книгу с буквой Z на обложке (179673)
2
"Вот же ж горячий мужчина". 47-летний Арестович сделал селфи в ванной в ответ на обвинения в самолюбовании (88745)
3
"Вот это туса", "Столько друзей!" Министр иностранных дел Украины Кулеба показал, с кем провел выходные (40477)
4
Нардеп Беленюк в Руанде встретился с единокровной сестрой. Фото (30716)
5
"Прекрасная украиночка". 38-летняя жена 62-летнего Тигипко похвасталась новой фотосессией на улицах Киева (27913)
6
"Сейчас сделала перерыв, потому что нужна стабильность". Третья жена Арестовича рассказала о своих увлечениях (27722)
7
"Я в сауне. Куча телочек. Берите Скабееву и приезжайте!" Великий снял пародию на Киву и Соловьева (27007)
8
"Поверьте, мне остается немного". Арестович заявил, что ежемесячно получает от своего YouTube-канала $30 тыс. прибыли (24800)
 
 
 
 