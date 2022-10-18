"Действия Ирана – подлость и ложь". МИД Украины инициировал разрыв дипломатических отношений с Тегераном

Об этом Кулеба рассказал 18 октября на брифинге, который транслировался в Facebook МИД.

"С учетом многочисленных разрушений, нанесенных иранскими дронами гражданской инфраструктуре Украины, смертей и страданий, причиненных нашему народу, а также в связи с появлением сообщений о возможном продолжении снабжения Ираном оружия России, я вношу на рассмотрение президента Украины предложение о расторжении дипломатических отношений с Ираном, – сказал Кулеба. – Мы никогда не занимали антииранскую позицию, но после того, как Иран стал участником преступления агрессии и преступлений России на нашей территории, мы сегодня займем очень четкую и честную позицию. Прекратит Иран снабжать оружие России – будем говорить о восстановлении всего комплекса отношений".

Накануне, 17 октября, МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины.

"Еще после первых сбитых иранских дронов в сентябре мы немедленно отреагировали и снизили уровень дипломатических отношений с той страной к минимальному. В принципе, это уже уровень по разрыву дипломатических отношений. Мы не продлили аккредитацию посла и уменьшили количество сотрудников в иранском посольстве до нескольких человек", – отметил Кулеба.

Он добавил, что на заседании министров ЕС в режиме онлайн 17 октября призвал ввести санкции против Ирана "за помощь России в убийстве украинцев".

"Жесткие санкции против Ирана особенно актуальны сейчас, когда мы видим сообщения о намерениях иранской стороны передать России баллистические ракеты для использования против украинцев. Действия Ирана – подлость и ложь, которую мы не будем терпеть... Тегеран несет полную ответственность за разрушение отношений с Украиной", – резюмировал Кулеба.

Война России против Украины. Главное (обновляется)