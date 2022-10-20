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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Иран договорился об отправке в Россию советников и инструкторов по использованию ударных БПЛА – Генштаб ВСУ

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По данным Генштаба, РФ и Иран продолжают сотрудничество в связи с поставками оккупантам беспилотников
По данным Генштаба, РФ и Иран продолжают сотрудничество в связи с поставками оккупантам беспилотников
Фото: Tal Inbar / Twitter

Иранские советники будут консультировать россиян, как использовать закупленные у Ирана ударные беспилотники. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 20 октября.

"По предварительной информации, руководство Ирана и РФ договорились о направлении на территорию РФ советников и инструкторов по использованию ударных беспилотников", – сказано в сообщении. 

В частности, известно о подготовке операторов уже имеющихся БПЛА Shahed-136 и ожидаемых БПЛА Arash-2. 

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия этой осенью применяет в Украине как минимум два вида иранских беспилотных летательных аппаратов – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6

Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Они перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".

14 октября министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что РФ хочет закупить у Ирана еще несколько тысяч дронов.

За месяц ВСУ сбили 233 беспилотника Shahed-136, сообщил 19 октября президент Владимир Зеленский. 

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября предложил разорвать дипломатические отношения с Ираном.

Иран при этом отрицает поставки дронов российской армии.

Теги: Россия, Иран, Генштаб ВСУ, беспилотники, война России против Украины
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