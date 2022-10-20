За месяц ВСУ сбили 233 беспилотника Shahed-136 и десятки ракет – Зеленский

"Работаем, чтобы обеспечить полную безопасность украинскому небу. У нас уже существенные результаты: в течение месяца сбиты 233 Shahed-136 и десятки ракет. Только сегодня и только на Киевском направлении уничтожено 10 иранских дронов. Еще 11 Shahed-136 сбиты благодаря воинам воздушного командования "Юг", – написал он.

Президент поблагодарил ураинских военных "за отличную работу".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины 19 октября сообщило, что с 13 сентября по 19 октября было сбито 223 Shahed-136.

Вечером 19 октября Генштаб ВСУ сообщал о сбитии за день 13 Shahed-136.