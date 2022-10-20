За месяц ВСУ сбили 233 беспилотника Shahed-136 и десятки ракет – Зеленский

"Работаем, чтобы обеспечить полную безопасность украинскому небу. У нас уже существенные результаты: в течение месяца сбиты 233 Shahed-136 и десятки ракет. Только сегодня и только на Киевском направлении уничтожено 10 иранских дронов. Еще 11 Shahed-136 сбиты благодаря воинам воздушного командования "Юг", – написал он.
Президент поблагодарил ураинских военных "за отличную работу".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины 19 октября сообщило, что с 13 сентября по 19 октября было сбито 223 Shahed-136.
Вечером 19 октября Генштаб ВСУ сообщал о сбитии за день 13 Shahed-136.
Россия этой осенью применяет в Украине как минимум два вида иранских беспилотных летательных аппаратов – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Они перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".
23 сентября МИД Украины объявил о решении лишить аккредитации посла Ирана и сократить штат посольства Ирана в Киеве в ответ на применение РФ иранских дронов. Тогда официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявлял, что решение МИД Украины основано на "неподтвержденных сообщениях" и стало "результатом шумихи" в СМИ "со стороны иностранных сторон".
Утром 17 октября, через неделю после массированного обстрела Украины 10 октября, Россия совершила новую атаку на столицу дронами-камикадзе, а также атаковала еще ряд областей дронами и ракетами.
18 октября Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что Иран намерен предоставить России ракеты "земля – земля" в дополнение к большому количеству беспилотников. По данным агентства, Москва запросила дополнительные дроны и баллистические ракеты с повышенной точностью, в частности ракеты семейства Fateh и Zolfaghar. Поставка может произойти в течение 10 дней.
В октябре МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России. Кулеба 18 октября в связи с этим внес на рассмотрение президента Владимира Зеленского предложение разорвать дипломатические отношения с Ираном.