ПВО 19 октября сбила четыре ракеты, вертолет Ка-52 и 13 беспилотников Shahed-136 – Генштаб ВСУ

ПВО сбила минимум 18 целей с начала суток Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Авиация сил обороны в течение текущих суток нанесла 10 ударов. Подтверждено поражение шести районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четырех позиций зенитных ракетных комплексов противника", – сказано в сводке.

Подразделения противовоздушной обороны сбили четыре крылатых ракеты, один вертолет Ка-52 и 13 беспилотников Shahed-136 иранского производства.

"Воины ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, станцию РЭС, один мост и одну понтонную переправу противника", – говорится в сообщении.

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