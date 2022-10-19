ПВО 19 октября сбила четыре ракеты, вертолет Ка-52 и 13 беспилотников Shahed-136 – Генштаб ВСУ

"Авиация сил обороны в течение текущих суток нанесла 10 ударов. Подтверждено поражение шести районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четырех позиций зенитных ракетных комплексов противника", – сказано в сводке.
Подразделения противовоздушной обороны сбили четыре крылатых ракеты, один вертолет Ка-52 и 13 беспилотников Shahed-136 иранского производства.
"Воины ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, станцию РЭС, один мост и одну понтонную переправу противника", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 19 октября, составили около 66 280 военных, 2554 танка, 269 самолетов, 242 вертолета и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".