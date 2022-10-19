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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ПВО 19 октября сбила четыре ракеты, вертолет Ка-52 и 13 беспилотников Shahed-136 – Генштаб ВСУ

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ПВО сбила минимум 18 целей с начала суток
ПВО сбила минимум 18 целей с начала суток
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинская авиация 19 октября нанесла 10 ударов по позициям войск РФ. Об этом сообщил пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Авиация сил обороны в течение текущих суток нанесла 10 ударов. Подтверждено поражение шести районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четырех позиций зенитных ракетных комплексов противника", – сказано в сводке.

Подразделения противовоздушной обороны сбили четыре крылатых ракеты, один вертолет Ка-52 и 13 беспилотников Shahed-136 иранского производства.

"Воины ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, станцию РЭС, один мост и одну понтонную переправу противника", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02cbKhENeXwhouEY1FGH98wsKLgeY9jWU65bmDt8oipZH8bJo5YaievoBdbf2Nmwhrl

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 19 октября, составили около 66 280 военных, 2554 танка, 269 самолетов, 242 вертолета и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, авиация, ВСУ, война России против Украины
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