ВСУ уничтожили четыре из шести крылатых ракет оккупантов и 10 БПЛА Shahed-136 – Воздушные силы

Об этом в Facebook проинформировало командование Воздушных сил (ВС) ВСУ.
Отмечается, что в 12.05 враг атаковал Украину с северо-восточного направления стратегической авиацией.
"Из бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 и Ту-160 выпущено шесть крылатых ракет Х-101/Х-555. Одна ракета уничтожена истребительной авиацией, одна – зенитно-ракетным подразделением в зоне ответственности Воздушного командования "Центр" в Киевской и Винницкой областях. Еще две ракеты сбиты противовоздушной обороной Сухопутных войск в Черниговской области", – говорится в сообщении.
Кроме ракет, оккупанты атаковали Украину с помощью иранских беспилотников-камикадзе Shahed-136 с северного направления.
"По состоянию на 15.30 10 барражирующих боеприпасов были уничтожены противовоздушной обороной Воздушных сил воздушного командования "Центр", – отметили украинские военные.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину, в результате обстрелов повреждена треть украинских электростанций.
По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября российские оккупационные войска нанесли по Украине около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией, погибли более 70 человек.
19 октября ВСУ сбили две ракеты оккупантов над Черниговской областью, дрон в Чернигове. О сбитых ракетах над Киевом проинформировал мэр Виталий Кличко. В Винницкой области оккупанты атаковали объект энергетической инфраструктуры.