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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ уничтожили четыре из шести крылатых ракет оккупантов и 10 БПЛА Shahed-136 – Воздушные силы

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Две крылатые ракеты оккупантов сбиты противовоздушной обороной Сухопутных войск в Черниговской области, отметило командование ВС
Две крылатые ракеты оккупантов сбиты противовоздушной обороной Сухопутных войск в Черниговской области, отметило командование ВС
Фото: EPA

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) днем 19 октября сбили 14 воздушных целей, выпущенных российскими оккупантами, – в том числе с территории Беларуси.

Об этом в Facebook проинформировало командование Воздушных сил (ВС) ВСУ.

Отмечается, что в 12.05 враг атаковал Украину с северо-восточного направления стратегической авиацией.

"Из бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 и Ту-160 выпущено шесть крылатых ракет Х-101/Х-555. Одна ракета уничтожена истребительной авиацией, одна – зенитно-ракетным подразделением в зоне ответственности Воздушного командования "Центр" в Киевской и Винницкой областях. Еще две ракеты сбиты противовоздушной обороной Сухопутных войск в Черниговской области", – говорится в сообщении.

Кроме ракет, оккупанты атаковали Украину с помощью иранских беспилотников-камикадзе Shahed-136 с северного направления.

"По состоянию на 15.30 10 барражирующих боеприпасов были уничтожены противовоздушной обороной Воздушных сил воздушного командования "Центр", – отметили украинские военные.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/pfbid039eGi1hYc5V7MLLSB5TVqAyd6aUKRTE2oTf7dKD8JEENmXxeYbwm7WkVMHN5aAu8l

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину, в результате обстрелов повреждена треть украинских электростанций.

По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября российские оккупационные войска нанесли по Украине около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией, погибли более 70 человек.

19 октября ВСУ сбили две ракеты оккупантов над Черниговской областью, дрон в Чернигове. О сбитых ракетах над Киевом проинформировал мэр Виталий Кличко. В Винницкой области оккупанты атаковали объект энергетической инфраструктуры.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, Винницкая область, авиация, Киевская область, Черниговская область, беспилотники, истребители, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, бомбардировщики, Воздушные силы Украины, российские оккупанты
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