ВСУ уничтожили четыре из шести крылатых ракет оккупантов и 10 БПЛА Shahed-136 – Воздушные силы

Две крылатые ракеты оккупантов сбиты противовоздушной обороной Сухопутных войск в Черниговской области, отметило командование ВС Фото: EPA

Об этом в Facebook проинформировало командование Воздушных сил (ВС) ВСУ.

Отмечается, что в 12.05 враг атаковал Украину с северо-восточного направления стратегической авиацией.

"Из бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 и Ту-160 выпущено шесть крылатых ракет Х-101/Х-555. Одна ракета уничтожена истребительной авиацией, одна – зенитно-ракетным подразделением в зоне ответственности Воздушного командования "Центр" в Киевской и Винницкой областях. Еще две ракеты сбиты противовоздушной обороной Сухопутных войск в Черниговской области", – говорится в сообщении.

Кроме ракет, оккупанты атаковали Украину с помощью иранских беспилотников-камикадзе Shahed-136 с северного направления.

"По состоянию на 15.30 10 барражирующих боеприпасов были уничтожены противовоздушной обороной Воздушных сил воздушного командования "Центр", – отметили украинские военные.

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