В Винницкой области оккупанты атаковали объект энергетической инфраструктуры – глава ОВА

Он написал, что область находится под обстрелом, и проинформировал о работе военных.
Позже Борзов сообщил о попадании в энергетический объект.
"Снова враг бьет по энергетическим объектам. Есть попадания и по Винницкой области. Спасательные службы работают на месте", – написал он.
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября РФ нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и по Киеву. В результате этих атак погибли более 70 человек, еще свыше 240 травмированы.
В результате обстрелом повреждена треть украинских электростанций, сообщал президент Украины Владимир Зеленский. Пострадали, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, десятки объектов украинской энергетики, только 18 октября были повреждены шесть таких объектов, Житомир и ряд населенных пунктов области, левобережная часть Киева были обесточены.
11 октября оккупанты наносили удары по Винницкой области: обстреляли два объекта критической инфраструктуры, в том числе Ладыжинскую ТЭС. 17 октября войска РФ снова попали по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области.