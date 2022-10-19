В Винницкой области оккупанты атаковали объект энергетической инфраструктуры – глава ОВА

Он написал, что область находится под обстрелом, и проинформировал о работе военных.

Позже Борзов сообщил о попадании в энергетический объект.

"Снова враг бьет по энергетическим объектам. Есть попадания и по Винницкой области. Спасательные службы работают на месте", – написал он.

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября РФ нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и по Киеву. В результате этих атак погибли более 70 человек, еще свыше 240 травмированы.

В результате обстрелом повреждена треть украинских электростанций, сообщал президент Украины Владимир Зеленский. Пострадали, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, десятки объектов украинской энергетики, только 18 октября были повреждены шесть таких объектов, Житомир и ряд населенных пунктов области, левобережная часть Киева были обесточены.