Менее чем за две недели октября РФ нанесла по Украине около 190 массированных ударов, погибли более 70 человек – ГСЧС

Большинство ударов РФ в прошлые понедельник, вторник, а также вчера и сегодня пришлись на Киев и Киевскую область, сообщили в ГСЧС Фото: ЕРА

"По оперативной информации, в период с 7-го по 18 октября Россия нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и городу Киеву. Наибольшее количество ударов в течение 10-го, 11-го, 17-го и 18 октября было нанесено по Киевской области и городу Киеву. Удары наносились преимущественно по объектам критической инфраструктуры, в частности по объектам энергетики и по гражданским объектам – это как частные жилые дома, так и многоэтажные жилые дома", – рассказал он.

В результате массированных обстрелов РФ погибли более 70 украинцев, еще свыше 240 были травмированы, сообщил Хорунжий.

"Повреждены более 380 объектов. И это не только объекты критической инфраструктуры, очень много объектов именно гражданских. Это более 140 частных жилых домов, многоквартирные дома и, конечно, другие дома, которые попали под обстрелы", – добавил он.

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