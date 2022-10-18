Пионтковский: ​Ракетные атаки РФ вызвали абсолютно новую реакцию Запада: о Путине говорят как о военном преступнике и террористе

Запад говорит о Путине как о военном преступнике, считает Пионтковский Фото: EPA

"Это вызвало абсолютно новую реакцию Запада: о Путине говорят только как о военном преступнике и террористе. И сформулирована программа мира восьми ведущих государств Запада, одним из которых является Украина", – сказал он.

По его мнению, коммюнике, которое утвердили лидеры стран "Группы семи" на последней встрече 11 октября, показывает новое отношение Запада к Путину.

"Капитуляция, денацификация, репарации, наказание преступников. Запад окончательно определился в своем отношении к России. Это важнейший итог переживаемой нами последней недели", – сказал он.

Как заявил Пионтковский, изменение отношения Запада к Путину – "это победа Украины", которая приведет к "вступлению Украины в НАТО".