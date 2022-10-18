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Пионтковский: ​Ракетные атаки РФ вызвали абсолютно новую реакцию Запада: о Путине говорят как о военном преступнике и террористе

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Запад говорит о Путине как о военном преступнике, считает Пионтковский
Запад говорит о Путине как о военном преступнике, считает Пионтковский
Фото: EPA

Массованные ракетные удары России по критической инфраструктуре Украины 10 октября привели к тому, что о президенте РФ Владимире Путине заговорили как о террористе. Такое мнение живущий в США российский политолог, публицист Андрей Пионтковский высказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Это вызвало абсолютно новую реакцию Запада: о Путине говорят только как о военном преступнике и террористе. И сформулирована программа мира восьми ведущих государств Запада, одним из которых является Украина", – сказал он.

По его мнению, коммюнике, которое утвердили лидеры стран "Группы семи" на последней встрече 11 октября, показывает новое отношение Запада к Путину.

"Капитуляция, денацификация, репарации, наказание преступников. Запад окончательно определился в своем отношении к России. Это важнейший итог переживаемой нами последней недели", – сказал он.

Как заявил Пионтковский, изменение отношения Запада к Путину – "это победа Украины", которая приведет к "вступлению Украины в НАТО". 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Ночью и утром 10 октября российские оккупанты обстреляли многие населенные пункты в Украине. Известно о взрывах в Киеве, КиевскойЗапорожской, Днепропетровской, Львовской, Полтавской, Житомирской, Харьковской, Николаевской, Ровенской, Одесской, Хмельницкой, Сумской, Кировоградской, Ивано-Франковской областях.

Руководители стран "Большой семерки" собрались 11 октября на срочное заседание. Они приняли совместное заявление, в котором, в частности, пообещали "призвать Путина и всех виновных к ответу".

В режиме видеоконференции на заседании выступил Зеленский. Он, в частности, призвал ответить стране-террористу санкциями в энергетическом секторе и представил украинскую "формулу мира", предложив "изолировать и наказать" Россию.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Владимир Путин, Украина, Андрей Пионтковский, Алеся Бацман, обстрелы, удары, преступник, репарации
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