Пионтковский: ​Ракетные атаки РФ вызвали абсолютно новую реакцию Запада: о Путине говорят как о военном преступнике и террористе

"Это вызвало абсолютно новую реакцию Запада: о Путине говорят только как о военном преступнике и террористе. И сформулирована программа мира восьми ведущих государств Запада, одним из которых является Украина", – сказал он.
По его мнению, коммюнике, которое утвердили лидеры стран "Группы семи" на последней встрече 11 октября, показывает новое отношение Запада к Путину.
"Капитуляция, денацификация, репарации, наказание преступников. Запад окончательно определился в своем отношении к России. Это важнейший итог переживаемой нами последней недели", – сказал он.
Как заявил Пионтковский, изменение отношения Запада к Путину – "это победа Украины", которая приведет к "вступлению Украины в НАТО".
Ночью и утром 10 октября российские оккупанты обстреляли многие населенные пункты в Украине. Известно о взрывах в Киеве, Киевской, Запорожской, Днепропетровской, Львовской, Полтавской, Житомирской, Харьковской, Николаевской, Ровенской, Одесской, Хмельницкой, Сумской, Кировоградской, Ивано-Франковской областях.
Руководители стран "Большой семерки" собрались 11 октября на срочное заседание. Они приняли совместное заявление, в котором, в частности, пообещали "призвать Путина и всех виновных к ответу".
В режиме видеоконференции на заседании выступил Зеленский. Он, в частности, призвал ответить стране-террористу санкциями в энергетическом секторе и представил украинскую "формулу мира", предложив "изолировать и наказать" Россию.