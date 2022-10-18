Пионтковский: ​Вы думаете, что Кабаева, как Ева Браун, вместе с Путиным примет яд? Очень сильно сомневаюсь

По информации политолога, Путин не будет использовать ядерное оружие не только из-за военных причин, но и потому, что "ему объявили, что его просто убьют за это".
"Если его личная судьба не волнует... А она его очень волнует. Он самый богатый человек в мире, у него масса детей от Кабаевой, от каких-то кривоножек. Всех их нужно спасать. Всех в один бункер не перевезешь", – заявил Пионтковский.
На вопрос Бацман, могут ли эти дети и жены как-то повлиять на Путина, публицист ответил, что они, видимо, уже все живут на Западе.
"Ну а что? Вы думаете, что Кабаева, как Ева Браун, вместе с ним примет яд? Я в этом очень сильно сомневаюсь... Может, и ее мамка, и мамка этого большого публичного дома – госпожа [президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина] Винер-Усманова – тоже примет яд с фюрером? Нет, конечно", – подчеркнул Пионтковский.
Пионтковский: Сейчас первая стадия гражданской войны в России – элитная. Пригожины и кадыровы требуют расстрелять военное руководство. Полный текст интервью
Путин скрывает информацию о личной жизни. Официально с 1983-го по 2013 год он состоял в браке с Людмилой Шкребневой. У них родилось две дочери: Мария (1985) и Катерина (1986).
По данным российских и западных таблоидов, Путина долгие годы связывают личные отношения с олимпийской чемпионкой Алиной Кабаевой, которая младше его на 31 год. Газета The Wall Street Journal сообщила, что, по информации американских властей, она родила минимум троих детей от Путина.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину ряд стран, в том числе Великобритания, Канада, Австралия, США, а также Евросоюз, ввели против Кабаевой санкции. В заявлении министерства финансов США было сказано, что бывшая гимнастка "имеет тесные отношения с Путиным".
Бывший депутат Госдумы РФ, бизнесмен Илья Пономарев заявлял, что Кабаева – "никакая не жена" Путина. По его данным, гимнастка и глава Кремля – "хорошие друзья". "У меня есть очень много свидетельств, что никакая она не жена. И думаю, что дети, которые у нее есть, – это не путинские дети", – говорил бизнесмен.
Политический обозреватель и телеведущий Евгений Киселев также озвучивал мнение, что Путина не связывают личные отношения с Кабаевой – она может быть "прикрытием" для других его связей.