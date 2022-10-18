Пионтковский: ​Вы думаете, что Кабаева, как Ева Браун, вместе с Путиным примет яд? Очень сильно сомневаюсь

По информации политолога, Путин не будет использовать ядерное оружие не только из-за военных причин, но и потому, что "ему объявили, что его просто убьют за это".

"Если его личная судьба не волнует... А она его очень волнует. Он самый богатый человек в мире, у него масса детей от Кабаевой, от каких-то кривоножек. Всех их нужно спасать. Всех в один бункер не перевезешь", – заявил Пионтковский.

На вопрос Бацман, могут ли эти дети и жены как-то повлиять на Путина, публицист ответил, что они, видимо, уже все живут на Западе.

"Ну а что? Вы думаете, что Кабаева, как Ева Браун, вместе с ним примет яд? Я в этом очень сильно сомневаюсь... Может, и ее мамка, и мамка этого большого публичного дома – госпожа [президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина] Винер-Усманова – тоже примет яд с фюрером? Нет, конечно", – подчеркнул Пионтковский.

Пионтковский: Сейчас первая стадия гражданской войны в России – элитная. Пригожины и кадыровы требуют расстрелять военное руководство. Полный текст интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube