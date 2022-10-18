ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Пионтковский: ​Вы думаете, что Кабаева, как Ева Браун, вместе с Путиным примет яд? Очень сильно сомневаюсь

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Кабаеву считают гражданской женой Путина
Кабаеву считают гражданской женой Путина
Фото: EPA (архив)

Президент РФ Владимир Путин не применит ядерное оружие в том числе потому, что его волнует его личная судьба и судьба его детей, в частности от бывшей гимнастки, экс-депутата Госдумы Алины Кабаевой. Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил живущий в США российский политолог, публицист Андрей Пионтковский.

По информации политолога, Путин не будет использовать ядерное оружие не только из-за военных причин, но и потому, что "ему объявили, что его просто убьют за это".

"Если его личная судьба не волнует... А она его очень волнует. Он самый богатый человек в мире, у него масса детей от Кабаевой, от каких-то кривоножек. Всех их нужно спасать. Всех в один бункер не перевезешь", – заявил Пионтковский. 

На вопрос Бацман, могут ли эти дети и жены как-то повлиять на Путина, публицист ответил, что они, видимо, уже все живут на Западе. 

"Ну а что? Вы думаете, что Кабаева, как Ева Браун, вместе с ним примет яд? Я в этом очень сильно сомневаюсь... Может, и ее мамка, и мамка этого большого публичного дома – госпожа  [президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина] Винер-Усманова – тоже примет яд с фюрером? Нет, конечно", – подчеркнул Пионтковский. 

Пионтковский: Сейчас первая стадия гражданской войны в России – элитная. Пригожины и кадыровы требуют расстрелять военное руководство. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Путин скрывает информацию о личной жизни. Официально с 1983-го по 2013 год он состоял в браке с Людмилой Шкребневой. У них родилось две дочери: Мария (1985) и Катерина (1986).

По данным российских и западных таблоидов, Путина долгие годы связывают личные отношения с олимпийской чемпионкой Алиной Кабаевой, которая младше его на 31 год. Газета The Wall Street Journal сообщила, что, по информации американских властей, она родила минимум троих детей от Путина.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину ряд стран, в том числе ВеликобританияКанадаАвстралияСША, а также Евросоюз, ввели против Кабаевой санкции. В заявлении министерства финансов США было сказано, что бывшая гимнастка "имеет тесные отношения с Путиным".

Бывший депутат Госдумы РФ, бизнесмен Илья Пономарев заявлял, что Кабаева – "никакая не жена" Путина. По его данным, гимнастка и глава Кремля – "хорошие друзья". "У меня есть очень много свидетельств, что никакая она не жена. И думаю, что дети, которые у нее есть, – это не путинские дети", – говорил бизнесмен.

Политический обозреватель и телеведущий Евгений Киселев также озвучивал мнение, что Путина не связывают личные отношения с Кабаевой – она может быть "прикрытием" для других его связей.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Владимир Путин, ядерное оружие, Алина Кабаева, Андрей Пионтковский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ух, огонь!" 40-летняя Мейхер показала бюст и пятую точку в тесном платье
"Ух, огонь!" 40-летняя Мейхер показала бюст и пятую точку в тесном платье
"Мозг контужен и пальцы не слушаются". Экс-продюсер Лободы Нателла Крапивина поделилась эмоциями от российских бомбежек
"Мозг контужен и пальцы не слушаются". Экс-продюсер Лободы Нателла Крапивина поделилась эмоциями от российских бомбежек
Жена Арестовича рассказала, можно ли встретить любовь после 35 лет
Жена Арестовича рассказала, можно ли встретить любовь после 35 лет
Канада запретила въезд Безрукову и Канделаки и заморозила их имущество
Канада запретила въезд Безрукову и Канделаки и заморозила их имущество
"Какой-то нескончаемый ад". Кацурин и Дорофеева посвятили посты погибшей в Киеве беременной женщине
"Какой-то нескончаемый ад". Кацурин и Дорофеева посвятили посты погибшей в Киеве беременной женщине
"Думал, лучший в мире звук – детский смех. Пока не услышал это". Притула показал, как украинские защитники "передают привет русским". Видео
"Думал, лучший в мире звук – детский смех. Пока не услышал это". Притула показал, как украинские защитники "передают привет русским". Видео
В свой день рождения Loboda объявила, что выделит 1 млн грн на восстановление Ирпеня
В свой день рождения Loboda объявила, что выделит 1 млн грн на восстановление Ирпеня
64-летняя Мадонна потрогала бюст перед камерой
64-летняя Мадонна потрогала бюст перед камерой
"А цвета какие актуальные", "Слава Украине!" Жена Макаревича показала "абсолютно идеальный дом"
"А цвета какие актуальные", "Слава Украине!" Жена Макаревича показала "абсолютно идеальный дом"
Две страны отказались от участия в "Евровидении 2023". Названы причины
Две страны отказались от участия в "Евровидении 2023". Названы причины
"Артисты это расходный материал?" Огневич возмутилась отсутствием гонораров на благотворительных концертах
"Артисты – это расходный материал?" Огневич возмутилась отсутствием гонораров на благотворительных концертах
55-летний Вакки спустил плавки перед камерой
55-летний Вакки спустил плавки перед камерой
Птушкин и кот Степан сделали совместные фото
Птушкин и кот Степан сделали совместные фото
"Два часа забавы". Кацурин показал, чем занимался с Дорофеевой на досуге
"Два часа забавы". Кацурин показал, чем занимался с Дорофеевой на досуге
"Ножки шик!" Данилко в образе Сердючки снялся со спины в белых колготках. Фото
"Ножки – шик!" Данилко в образе Сердючки снялся со спины в белых колготках. Фото
"Нельзя умалишенных принимать всерьез". Актер из РФ Смольянинов отреагировал на обвинения в "дискредитации" российской армии
"Нельзя умалишенных принимать всерьез". Актер из РФ Смольянинов отреагировал на обвинения в "дискредитации" российской армии
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Это приговор. Нам всем". Пропагандистка Симоньян пожаловалась, что в РФ отказываются публиковать ее книгу с буквой Z на обложке (115607)
2
"Вот же ж горячий мужчина". 47-летний Арестович сделал селфи в ванной в ответ на обвинения в самолюбовании (85316)
3
"Вот это туса", "Столько друзей!" Министр иностранных дел Украины Кулеба показал, с кем провел выходные (39802)
4
Нардеп Беленюк в Руанде встретился с единокровной сестрой. Фото (30456)
5
"Я в сауне. Куча телочек. Берите Скабееву и приезжайте!" Великий снял пародию на Киву и Соловьева (25541)
6
"Прекрасная украиночка". 38-летняя жена 62-летнего Тигипко похвасталась новой фотосессией на улицах Киева (25207)
7
Свитолина и Монфис впервые стали родителями (23164)
8
"Сейчас сделала перерыв, потому что нужна стабильность". Третья жена Арестовича рассказала о своих увлечениях (20739)
 
 
 
 