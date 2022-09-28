Евгений Киселев: Говорят, что Кабаева – прикрытие для путинских отношений с другими объектами его любви и страсти

Об этом Киселев заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, отвечая на вопрос, почему тот "не признает" Кабаеву.
"Знаете, кто-то говорит, что на самом деле Кабаева – это прикрытие для других путинских отношений, с какими-то другими объектами его любви и страсти", – сказал Киселев.
Он отметил, что не знает, что эти другие "объекты любви и страсти" Путина.
"Пусть это остается его проблемой. Знаете, никогда не любил влезать в личную жизнь даже самых неприятных, самых отвратительных мне людей. И не хочу лезть в путинскую личную жизнь, в его личные симпатии и пристрастия", – добавил телеведущий.
Евгений Киселев: В Самарканде Путин был просто опущен, из него сделали петуха. Полный текст интервью
Путин скрывает информацию о личной жизни. Официально с 1983-го по 2013 год он был в браке с Людмилой Шкребневой. У них родилось две дочери: Мария (1985) и Катерина (1986).
По данным российских и западных таблоидов, Путина долгие годы связывают личные отношения с олимпийской чемпионкой Кабаевой, которая младше его на 31 год. Газета The Wall Street Journal сообщила, что, по информации американских властей, она родила минимум троих детей от Путина.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину ряд стран, в том числе Великобритания, Канада, Австралия, США, а также Евросоюз, ввели против Кабаевой санкции. В заявлении министерства финансов США было сказано, что бывшая гимнастка "имеет тесные отношения с Путиным".
О том, что Кабаева – "никакая не жена" Путина, заявлял бывший депутат Госдумы РФ, бизнесмен Илья Пономарев. По его данным, гимнастка и глава Кремля – "хорошие друзья". "В любом случае считаю, что Кабаева – это операция прикрытия. У меня есть очень много свидетельств, что никакая она не жена. И думаю, что дети, которые у нее есть, – это не путинские дети", – сказал бизнесмен.