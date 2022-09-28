Евгений Киселев: Говорят, что Кабаева – прикрытие для путинских отношений с другими объектами его любви и страсти

Об этом Киселев заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, отвечая на вопрос, почему тот "не признает" Кабаеву.

"Знаете, кто-то говорит, что на самом деле Кабаева – это прикрытие для других путинских отношений, с какими-то другими объектами его любви и страсти", – сказал Киселев.

Он отметил, что не знает, что эти другие "объекты любви и страсти" Путина.

"Пусть это остается его проблемой. Знаете, никогда не любил влезать в личную жизнь даже самых неприятных, самых отвратительных мне людей. И не хочу лезть в путинскую личную жизнь, в его личные симпатии и пристрастия", – добавил телеведущий.

Евгений Киселев: В Самарканде Путин был просто опущен, из него сделали петуха. Полный текст интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube