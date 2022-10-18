Пионтковский: ​Украина – единственная страна, которая сейчас выполняет ту функцию, ради которой НАТО было 70 лет назад создано: это защита от агрессии с Востока

"Запад наконец начал устами своих руководителей произносить те тезисы, которые мы с вами повторяем здесь годами: что Украина не только сражается за свою независимость – Украина сейчас сражается за существование Запада. Украина, которую они требовали какие-то критерии выполнять по вступлению в НАТО, – единственная страна, которая сейчас выполняет ту функцию, ради которой НАТО было 70 лет назад создано: это защита от агрессии с Востока", – сказал он.
Публицист отметил, что западные политики это не просто поняли.
"Поняли раньше, а сейчас они стали это громко высказывать и артикулировать: именно такой подход. Тот же [генсек НАТО Йенс] Столтенберг сказал: "Это наша война. Наша. Если Украина проиграет – это будет означать поражение наше", – объяснил Пионтковский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
На фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от внеблоковости. На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина пока не получила.
30 сентября 2022 года, после того, как Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.