Пионтковский: ​Украина – единственная страна, которая сейчас выполняет ту функцию, ради которой НАТО было 70 лет назад создано: это защита от агрессии с Востока

"Запад наконец начал устами своих руководителей произносить те тезисы, которые мы с вами повторяем здесь годами: что Украина не только сражается за свою независимость – Украина сейчас сражается за существование Запада. Украина, которую они требовали какие-то критерии выполнять по вступлению в НАТО, – единственная страна, которая сейчас выполняет ту функцию, ради которой НАТО было 70 лет назад создано: это защита от агрессии с Востока", – сказал он.

Публицист отметил, что западные политики это не просто поняли.

"Поняли раньше, а сейчас они стали это громко высказывать и артикулировать: именно такой подход. Тот же [генсек НАТО Йенс] Столтенберг сказал: "Это наша война. Наша. Если Украина проиграет – это будет означать поражение наше", – объяснил Пионтковский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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