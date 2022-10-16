"Многое изменится после победы". В Офисе президента считают, что ПДЧ лишний для вступления Украины в НАТО

"[Есть] примеры Швеции и Финляндии, которые сегодня уже почти в НАТО. С момента подачи их заявки до, надеемся, вступления в НАТО пройдет не так много времени. Украина тщательно изучает опыт всех наших партнеров и в том числе будущих членов НАТО, которые вступают без инструмента ПДЧ. Поэтому fast track – это очень просто. Речь о вступлении Украины в НАТО без инструмента ПДЧ", – сказал он.
Замглавы ОП отметил, что "Украине в свое время говорили, что вступление в НАТО без ПДЧ невозможно", хотя Польша, Чехия и Венгрия "вступали без такого инструмента".
"Украина заслуживает именно на такой путь, ведь мы не сегодня впервые поставили вопрос о вступлении Украины в НАТО. Можно вспомнить 2008 год, решение Бухарестского саммита [Альянса], где четко написано, что Украина будет членом НАТО, а инструментом является ПДЧ. Но после агрессии России против Украины обстоятельства быстро меняются. Поэтому на сегодняшний день ПДЧ будет лишним инструментом", – объяснил Жовква.
Отвечая на вопрос о вероятности того, что некоторые страны могут не поддержать членство Украины в Альянсе (в частности, зашла речь о Венгрии), он подчеркнул, что "в этом вопросе очень многое изменится после победы Украины" над Россией.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
14 октября главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил верховному главнокомандующему объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристоферу Каволи, что в войне с Россией Украина захватила стратегическую инициативу.
На фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от внеблоковости. На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.
По итогам саммита НАТО в Мадриде, который проходил с 28-го по 30 июня 2022 года, лидеры Альянса утвердили новую стратегическую концепцию, в которой говорится, что Россия представляет "самую значительную и прямую угрозу" безопасности НАТО, а "сильная, независимая Украина жизненно необходима для стабильности евроатлантического пространства".
30 сентября 2022 года, после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
4 октября Офис президента Украины сообщил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг получил заявку Украины на членство в Альянсе.