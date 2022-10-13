14 стран НАТО и Финляндия договорились улучшить европейскую систему ПВО

Среди стран НАТО соглашение подписали Бельгия, Болгария, Чехия, Эстония, Германия, Венгрия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Словакия, Словения, Румыния и Великобритания.

Возглавила инициативу Германия. Она предусматривает создание европейской системы противовоздушной и противоракетной обороны за счет совместного приобретения оборудования и ракет ПВО европейскими странами.

"Это обязательство еще более важно сегодня, когда мы являемся свидетелями безжалостных и неизбирательных ракетных ударов России по Украине, в результате которых погибают мирные жители и разрушается важнейшая инфраструктура. В этом контексте я решительно приветствую лидерство Германии в запуске "Инициативы европейского небесный щита", – сказал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

С помощью этой инициативы удастся "оправдать совместную ответственность за безопасность в Европе", заявила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт, сообщило Reuters. Она добавила, что проект, в частности, будет включать закупку установок Patriot и IRIS-T.



Фото: nato.int