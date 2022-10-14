НАТО проведет в Европе учения по ядерному сдерживанию. Участвуют 14 стран

В новых учениях НАТО будут участвовать до 60 самолетов Фото: EPA

В НАТО заявили, что учения являются "рутинными и не связаны с какими-либо текущими мировыми событиями". В них будут участвовать 14 стран и до 60 самолетов, в том числе истребители четвертого и пятого поколений, самолеты-разведчики, самолеты-заправщики и американские дальние бомбардировщики B-52.

Учебные полеты будут проходить над Бельгией, которая принимает учения, а также над Северным морем и Великобританией.

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску отметила, что учения помогут обеспечить "безопасность, надежность и эффективность средств ядерного сдерживания" Североатлантического альянса.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 11 октября сообщил, что НАТО проведет плановые учения по ядерному сдерживанию "на следующей неделе". Кроме того, он заявил, что НАТО готов к любой атаке против любой страны-члена.