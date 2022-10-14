НАТО проведет в Европе учения по ядерному сдерживанию. Участвуют 14 стран

В НАТО заявили, что учения являются "рутинными и не связаны с какими-либо текущими мировыми событиями". В них будут участвовать 14 стран и до 60 самолетов, в том числе истребители четвертого и пятого поколений, самолеты-разведчики, самолеты-заправщики и американские дальние бомбардировщики B-52.
Учебные полеты будут проходить над Бельгией, которая принимает учения, а также над Северным морем и Великобританией.
Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску отметила, что учения помогут обеспечить "безопасность, надежность и эффективность средств ядерного сдерживания" Североатлантического альянса.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 11 октября сообщил, что НАТО проведет плановые учения по ядерному сдерживанию "на следующей неделе". Кроме того, он заявил, что НАТО готов к любой атаке против любой страны-члена.
21 сентября президент России Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.
Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что в ближайшей перспективе Россия не нанесет ядерный удар по Украине.
Зеленский 6 октября выразил мнение, что Путин "не сможет сохранить жизнь", если решит применить ядерное оружие.