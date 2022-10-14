Залужный заявил главнокомандующему силами НАТО в Европе, что на войне Украина захватила стратегическую инициативу

"Обсудили оперативную ситуацию и планы дальнейших действий сил обороны Украины, а также имеющиеся и потенциальные угрозы со стороны государства-террориста Российской Федерации и Республики Беларусь. Стратегическая инициатива в наших руках, поэтому главное – не останавливаться", – написал Залужный.
По его словам, приоритетом для Украины остаются "поддержка диалога и высокого уровня военного сотрудничества со странами-партнерами, равно как и обретение взаимосовместимости с их вооруженными силами".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
По данным Генштаба ВСУ, на 14 октября российские оккупанты потеряли убитыми около 64 300 человек личного состава.