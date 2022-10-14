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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Залужный заявил главнокомандующему силами НАТО в Европе, что на войне Украина захватила стратегическую инициативу

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Залужный считает, что в противостоянии с Россией "главное не останавливаться"
Залужный считает, что в противостоянии с Россией "главное – не останавливаться"
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

14 октября главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил в Facebook, что пообщался по телефону с верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, командующим американскими вооруженными силами в Европе генералом Кристофером Каволи.

"Обсудили оперативную ситуацию и планы дальнейших действий сил обороны Украины, а также имеющиеся и потенциальные угрозы со стороны государства-террориста Российской Федерации и Республики Беларусь. Стратегическая инициатива в наших руках, поэтому главное – не останавливаться", – написал Залужный.

По его словам, приоритетом для Украины остаются "поддержка диалога и высокого уровня военного сотрудничества со странами-партнерами, равно как и обретение взаимосовместимости с их вооруженными силами".

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/pfbid0ncRnZM1nMNeXbPV9SFXGCD3cYjixE4ukb2vbqCTTGmTXfj8rPTNYdjGooroJjNRXl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

По данным Генштаба ВСУ, на 14 октября российские оккупанты потеряли убитыми около 64 300 человек личного состава.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: США, Украина, НАТО, война, военные, телефоны, вторжение, ВСУ, Европа, война России против Украины, Валерий Залужный, сотрудничество, контрнаступление
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