Залужный заявил главнокомандующему силами НАТО в Европе, что на войне Украина захватила стратегическую инициативу

Залужный считает, что в противостоянии с Россией "главное – не останавливаться" Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Обсудили оперативную ситуацию и планы дальнейших действий сил обороны Украины, а также имеющиеся и потенциальные угрозы со стороны государства-террориста Российской Федерации и Республики Беларусь. Стратегическая инициатива в наших руках, поэтому главное – не останавливаться", – написал Залужный.

По его словам, приоритетом для Украины остаются "поддержка диалога и высокого уровня военного сотрудничества со странами-партнерами, равно как и обретение взаимосовместимости с их вооруженными силами".

Война России против Украины. Главное (обновляется)