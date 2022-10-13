Залужный обсудил с Милли результаты шестого "Рамштайна" и ситуацию на фронте – она "сложная, но контролируемая"

Главнокомандующий ВСУ и американский генерал "предметно" обсудили результаты шестого заседания консультативной группы по оказанию Украине помощи в формате "Рамштайн", которая прошла в Брюсселе 12 октября.
"Я искренне благодарен странам-партнерам за последовательную поддержку нашего государства и военную помощь, благодаря которой мы успешно противостоим российской агрессии, а генералу Милли – за лидерство в этом сверхважном деле", – написал Залужный.
В ходе разговора, по словам главкома, речь шла также о ситуации на фронте.
"Она сложная, но контролируемая. Противник имеет преимущество в артиллерии, поэтому вопрос повышения огневых способностей Вооруженных сил Украины остается актуальным. Также важен вопрос создания системы интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны", – отметил Залужный.
Он также добавил, что Милли передал поздравление украинским военным с Днем защитников и защитниц Украины, который будут отмечать 14 октября.
Об интегрированной системе ПВО/ПРО по итогам вчерашнего заседание в формате "Рамштайн" рассказывал Милли. По его словам, эта система предполагает комбинацию комплексов ПВО разной дальности и высоты, которые смогут защищать ключевые для Украины объекты. "Это довольно сложно с технической точки зрения, это достижимо. И к этому мы стремимся", – сказал Милли.
Министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что главная тема шестого "Рамштайна" – укрепление украинской ПВО. В Офисе президента это заседание назвали историческим для Украины, так как речь шла о принятии "решений по закрытию нашего неба".