Залужный обсудил с Милли результаты шестого "Рамштайна" и ситуацию на фронте – она "сложная, но контролируемая"

Главнокомандующий ВСУ и американский генерал "предметно" обсудили результаты шестого заседания консультативной группы по оказанию Украине помощи в формате "Рамштайн", которая прошла в Брюсселе 12 октября.

"Я искренне благодарен странам-партнерам за последовательную поддержку нашего государства и военную помощь, благодаря которой мы успешно противостоим российской агрессии, а генералу Милли – за лидерство в этом сверхважном деле", – написал Залужный.

В ходе разговора, по словам главкома, речь шла также о ситуации на фронте.

"Она сложная, но контролируемая. Противник имеет преимущество в артиллерии, поэтому вопрос повышения огневых способностей Вооруженных сил Украины остается актуальным. Также важен вопрос создания системы интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны", – отметил Залужный.

Он также добавил, что Милли передал поздравление украинским военным с Днем защитников и защитниц Украины, который будут отмечать 14 октября.