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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Залужный обсудил с Милли результаты шестого "Рамштайна" и ситуацию на фронте – она "сложная, но контролируемая"

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Залужный: Противник имеет преимущество в артиллерии, поэтому вопрос повышения огневых способностей Вооруженных сил Украины остается актуальным
Залужный: Противник имеет преимущество в артиллерии, поэтому вопрос повышения огневых способностей Вооруженных сил Украины остается актуальным
Фото: ЕРА

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Об этом Залужный сообщил в Facebook.

Главнокомандующий ВСУ и американский генерал "предметно" обсудили результаты шестого заседания консультативной группы по оказанию Украине помощи в формате "Рамштайн", которая прошла в Брюсселе 12 октября. 

"Я искренне благодарен странам-партнерам за последовательную поддержку нашего государства и военную помощь, благодаря которой мы успешно противостоим российской агрессии, а генералу Милли – за лидерство в этом сверхважном деле", – написал Залужный. 

В ходе разговора, по словам главкома, речь шла также о ситуации на фронте. 

"Она сложная, но контролируемая. Противник имеет преимущество в артиллерии, поэтому вопрос повышения огневых способностей Вооруженных сил Украины остается актуальным. Также важен вопрос создания системы интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны", – отметил Залужный.

Он также добавил, что Милли передал поздравление украинским военным с Днем защитников и защитниц Украины, который будут отмечать 14 октября.

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/pfbid02y6cnVYbRAzgDMBXDkYqHtGo98tLo4DtnxHP7C5JfwhLCof9jp2sytnginaJz6J9Xl

Контекст:

Об интегрированной системе ПВО/ПРО по итогам вчерашнего заседание в формате "Рамштайн" рассказывал Милли. По его словам, эта система предполагает комбинацию комплексов ПВО разной дальности и высоты, которые смогут защищать ключевые для Украины объекты. "Это довольно сложно с технической точки зрения, это достижимо. И к этому мы стремимся", – сказал Милли. 

Министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что главная тема шестого "Рамштайна" – укрепление украинской ПВО. В Офисе президента это заседание назвали историческим для Украины, так как речь шла о принятии "решений по закрытию нашего неба".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ПВО, артиллерия, ВСУ, война России против Украины, Марк Милли, Валерий Залужный, День защитников и защитниц Украины
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