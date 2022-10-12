"У многих стран есть Patriot, есть целая серия израильских систем". Генерал Милли рассказал, как может быть усилена украинская ПВО

Трансляцию брифинга вел CBS News.

"Что необходимо сделать здесь всем различным странам, которые были сегодня на конференции, – так это вмешаться и помочь им восстановить и поддерживать интегрированную систему противовоздушной и противоракетной обороны", – заявил он, отметив, что украинские защитники достаточно эффективно используют имеющиеся системы ПВО. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал, что украинские войска отражают атаки россиян, применяя вооружение советских времен, "которое, к тому же, есть в недостаточном количестве".

По его словам, Украина попросила союзников помочь в создании интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны и союзники считают возможным предоставить такую помощь.

Такая система не сможет защищать все воздушное пространство Украины, но закроет приоритетные цели, которые необходимо защитить, пояснил Милли.

Он рассказал, что речь о системах разной дальности и высоты, которые будут работать вместе и в сочетании будут закрывать доступ российским самолетам, вертолетам и ракетам.

"У многих стран есть Patriot, у многих стран есть другие системы, есть целая серия израильских систем, которые вполне способны, у немцев есть системы [IRIS-T], как мы уже упоминали, так что у многих стран, которые были здесь сегодня, есть широкий спектр систем. Задача будет состоять в том, чтобы собрать их вместе, развернуть, подготовить, потому что каждая из этих систем отличается от другой, убедиться, что они могут соединиться вместе с системами управления и связи, и убедиться, что у них есть радары, которые могут взаимодействовать друг с другом, чтобы они могли обнаруживать цели на подлете, – пояснил Милли. – Это довольно сложно с технической точки зрения, это достижимо. И к этому мы стремимся".

Журналист украинского канала ICTV спросил, когда эти системы будут поставлены в Украину и есть ли возможность, что небо страны будет безопасным.

Глава Пентагона Ллойд Остин ответил ему: "Системы будут предоставлены так быстро, как только мы сможем физически их туда доставить". Он подчеркнул, что это вопрос, на котором партнеры Украины сосредоточены.