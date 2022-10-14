ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Шевченко, Зеленский, Бандера, Залужный. Названы самые выдающиеся украинцы всех времен

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Тарас Шевченко лидирует в рейтинге самых выдающихся украинцев, почти вдвое опережая действующего президента страны Владимира Зеленского
Тарас Шевченко лидирует в рейтинге самых выдающихся украинцев, почти вдвое опережая действующего президента страны Владимира Зеленского
Фото: EPA

Украинцы считают поэта Тараса Шевченко самым выдающимся украинцем всех времен. В первую пятерку рейтинга также вошли действующий президент страны Владимир Зеленский, поэтесса, драматург Леся Украинка, гетман Войска Запорожского Богдан Хмельницкий и лидер Организации украинских националистов Степан Бандера. Об этом свидетельствует опрос социологической группы "Рейтинг", проведенный в рамках проекта "Народный топ". Результаты опубликованы 14 октября на сайте группы.

В рамках исследования респондентам предложили назвать имена известных личностей, которых они считают достойными рейтинга. Всего опрошенные назвали 148 имен.

Лидером рейтинга стал украинский поэт Тарас Шевченко – его назвали 63,9% респондентов. На втором месте Зеленский (29,8%), далее следуют Леся Украинка (19,6%), Хмельницкий (17,3%) и Бандера (12,8%).

В десятку рейтинга также попали глава Центральной Рады Михаил Грушевский (11,6%), писатель Иван Франко (10,1%), гетман Иван Мазепа (8,8%), лидер "Народного руху України" Вячеслав Чорновил (8,7%) и действующий главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный (7,7%).

Во вторую десятку вошли философ Григорий Сковорода (6,7%), поэт Василий Стус (3,4%), князь Владимир Великий (2,6%), князь Ярослав Мудрый (2,5%), первый президент Украины Леонид Кравчук (2,5%), кошевой атаман Запорожской Сечи Иван Сирко (2,4%), бывший боксер, нынешний мэр Киева Виталий Кличко (2,2%), боксер Александр Усик (2,2%), экс-футболист Андрей Шевченко (1,8%) и гетман Петр Сагайдачный (1,8%).

В третьей десятке – лидер Украинской повстанческой армии Роман Шухевич (1,7%), второй президент Украины Леонид Кучма (1,5%), персонаж повести Николая Гоголя Тарас Бульба (1,5%), писатель Иван Котляревский (1,4%), поэтесса Лина Костенко (1,3%), американский авиаконструктор, уроженец Киева Игорь Сикорский (1,2%), пятый президент Украины Петр Порошенко (1,2%), писатель Михаил Коцюбинский (1,1%), ученый, хирург Николай Амосов (0,9%) и гетман Павел Скоропадский (0,9%).

При этом 8% опрошенных затруднились назвать или вспомнить хотя бы одного выдающегося украинца.

Контекст:

Опрос проводился 8–9 октября среди граждан от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Всего было опрошено 1000 респондентов. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 3,1%.

Теги: Леонид Кравчук, Виталий Кличко, Петр Порошенко, Украина, Леонид Кучма, рейтинг, Андрей Шевченко, Тарас Шевченко, Степан Бандера, Вячеслав Чорновил, Александр Усик, исследование, Николай Амосов, Тарас Бульба, Владимир Зеленский, украинцы, Василий Стус, Лина Костенко, Иван Мазепа, Роман Шухевич, Валерий Залужный, Богдан Хмельницкий, Михаил Грушевский, Игорь Сикорский, Леся Украинка, Ярослав Мудрый, Григорий Сковорода
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Названа новая дата премьеры шоу "Холостяк"
Названа новая дата премьеры шоу "Холостяк"
"Стыдно смотреть. Пошло", "Полная деградация". В сети обсуждают видео с участием Волочковой и Джигурды
"Стыдно смотреть. Пошло", "Полная деградация". В сети обсуждают видео с участием Волочковой и Джигурды
Российский поэт Орлуша написал стихотворение о мобилизации в РФ: Разбудила меня Родина-страна, в дверь вломилась и повестку в руки – на!
Российский поэт Орлуша написал стихотворение о мобилизации в РФ: Разбудила меня Родина-страна, в дверь вломилась и повестку в руки – на!
  "Бесстрашные, смелые, красивые и сильные". Зибров посвятил песню украинским защитницам. Видео
  "Бесстрашные, смелые, красивые и сильные". Зибров посвятил песню украинским защитницам. Видео
"Чем больше истории, тем лучше“. Притула передал Маску еще одну книгу по истории Украины
"Чем больше истории, тем лучше“. Притула передал Маску еще одну книгу по истории Украины
Шер продает особняк с комнатами для париков и паники
Шер продает особняк с комнатами для париков и паники
"Теневая клетка". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук на фото передала состояние украинцев
"Теневая клетка". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук на фото передала состояние украинцев
  "Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях запела
  "Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях запела
"Супергерои среди нас", "Именно вы сейчас являетесь причиной хороших новостей". Украинские звезды поздравили защитников и защитниц Украины
"Супергерои среди нас", "Именно вы сейчас являетесь причиной хороших новостей". Украинские звезды поздравили защитников и защитниц Украины
  "Який ти козак". Тринчер и Pozitiff выпустили трек ко Дню защитников и защитниц Украины
  "Який ти козак". Тринчер и Pozitiff выпустили трек ко Дню защитников и защитниц Украины
Виктория Бекхэм рассказала, почему удалила татуировку с инициалами мужа Дэвида
Виктория Бекхэм рассказала, почему удалила татуировку с инициалами мужа Дэвида
"Если человек уезжает из России, потому что там п...здецовая власть, то это нормально". Цимбалюк рассказал о своем отношении к "хорошим россиянам"
"Если человек уезжает из России, потому что там п...здецовая власть, то это нормально". Цимбалюк рассказал о своем отношении к "хорошим россиянам"
Как в реальной жизни выглядит 67-летний Уиллис, страдающий нарушением речи. Фото
Как в реальной жизни выглядит 67-летний Уиллис, страдающий нарушением речи. Фото
"Пушкин, х...й старушкин". Российский поэт Орлуша обратился к противникам сноса памятников Пушкину в Украине
"Пушкин, х...й старушкин". Российский поэт Орлуша обратился к противникам сноса памятников Пушкину в Украине
"Время не властно". 64-летняя Мадонна "оторвалась" на концерте Post Malone. Видео
"Время не властно". 64-летняя Мадонна "оторвалась" на концерте Post Malone. Видео
49-летняя Клум перед камерой поцеловала своего 33-летнего супруга. Фото
49-летняя Клум перед камерой поцеловала своего 33-летнего супруга. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
40-летняя Мейхер показала фото без одежды и бюстгальтера (421606)
2
"Эта богемная старушка трудилась в интим-салоне". Невзоров рассказал о прошлом пропагандистки Рудковской (269228)
3
"С каменным лицом". Украинка показала, как Земфира на концерте на Кипре унесла со сцены флаг Украины, не разворачивая. Видео (268290)
4
Украинский журналист – пропагандистке Симоньян: Не обижайтесь, вы – очень некрасивая. Общайтесь и фоткайтесь спиной. Очень прошу (224835)
5
В небе над Кремлем появилось адресованное Пугачевой обращение. Видео (164294)
6
"Стал стукачом", "Какой стыд". Меньшиков, сыгравший в фильме Михалкова сотрудника НКВД, будет сотрудничать со Следкомом РФ (83213)
7
"У Кличко стоит, а у Путина – нет". Братья Кличко снялись в одинаковых футболках с изображением уцелевшего во время обстрелов Киева моста (69737)
8
"Какой веселый день". 49-летняя Клум и ее 18-летняя дочь показали вблизи фигуры в нижнем белье (55655)
 
 
 
 