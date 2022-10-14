Шевченко, Зеленский, Бандера, Залужный. Названы самые выдающиеся украинцы всех времен

Тарас Шевченко лидирует в рейтинге самых выдающихся украинцев, почти вдвое опережая действующего президента страны Владимира Зеленского Фото: EPA

В рамках исследования респондентам предложили назвать имена известных личностей, которых они считают достойными рейтинга. Всего опрошенные назвали 148 имен.

Лидером рейтинга стал украинский поэт Тарас Шевченко – его назвали 63,9% респондентов. На втором месте Зеленский (29,8%), далее следуют Леся Украинка (19,6%), Хмельницкий (17,3%) и Бандера (12,8%).

В десятку рейтинга также попали глава Центральной Рады Михаил Грушевский (11,6%), писатель Иван Франко (10,1%), гетман Иван Мазепа (8,8%), лидер "Народного руху України" Вячеслав Чорновил (8,7%) и действующий главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный (7,7%).

Во вторую десятку вошли философ Григорий Сковорода (6,7%), поэт Василий Стус (3,4%), князь Владимир Великий (2,6%), князь Ярослав Мудрый (2,5%), первый президент Украины Леонид Кравчук (2,5%), кошевой атаман Запорожской Сечи Иван Сирко (2,4%), бывший боксер, нынешний мэр Киева Виталий Кличко (2,2%), боксер Александр Усик (2,2%), экс-футболист Андрей Шевченко (1,8%) и гетман Петр Сагайдачный (1,8%).

В третьей десятке – лидер Украинской повстанческой армии Роман Шухевич (1,7%), второй президент Украины Леонид Кучма (1,5%), персонаж повести Николая Гоголя Тарас Бульба (1,5%), писатель Иван Котляревский (1,4%), поэтесса Лина Костенко (1,3%), американский авиаконструктор, уроженец Киева Игорь Сикорский (1,2%), пятый президент Украины Петр Порошенко (1,2%), писатель Михаил Коцюбинский (1,1%), ученый, хирург Николай Амосов (0,9%) и гетман Павел Скоропадский (0,9%).

При этом 8% опрошенных затруднились назвать или вспомнить хотя бы одного выдающегося украинца.