Большинство украинцев заявили о готовности к возможным проблемам с отоплением зимой – опрос

Среди наиболее состоятельных респондентов 38% считают себя полностью готовыми к возможным проблемам с отоплением зимой Фото: depositphotos.com

В то же время из них только 24% считают себя полностью готовыми, а 47% – скорее готовыми и утверждают, что "еще есть кое-что, что нужно сделать для подготовки". Не считают себя готовыми 24% украинцев, в том числе 12% –совсем не готовы.

В региональном измерении доля полностью готовых снижается с 30% на западе до 12% на востоке Украины (хотя на востоке 59% считают себя суммарно скорее или полностью готовыми). По типу населенного пункта доля снижается с 35% среди жителей сел до 17% среди жителей крупных городов.

По уровню достатка семьи среди наиболее состоятельных респондентов 38% считают себя полностью готовыми к возможным проблемам с отоплением зимой, и этот показатель снижается до 15% среди наименее состоятельных украинцев. При этом среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) 15% являются "полностью готовыми" против 25% среди респондентов, не являющихся ВПЛ.

Всеукраинский опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Было опрошено 1025 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (за исключением АР Крым).

В опросе принимали участие взрослые (18 лет и старше) граждане Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах населенных пунктов, контролируемых властями Украины до 24 февраля). В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля (АР Крым, город Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), также опрос не проводился для граждан, уехавших за границу после 24 февраля.

Статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% – для показателей, близких к 50%; 3,0% – для показателей, близких к 25%; 2,1% – для показателей, близких к 10%; 1,5% – для показателей, близких к 5%.