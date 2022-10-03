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Большинство украинцев заявили о готовности к возможным проблемам с отоплением зимой – опрос

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Среди наиболее состоятельных респондентов 38% считают себя полностью готовыми к возможным проблемам с отоплением зимой
Среди наиболее состоятельных респондентов 38% считают себя полностью готовыми к возможным проблемам с отоплением зимой
Фото: depositphotos.com

Большинство украинцев (70%) утверждают, что их домохозяйство скорее или полностью готово к возможным проблемам с отоплением зимой. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса "Омнибус", проведенного Киевским международным институтом социологии 7–13 сентября.

В то же время из них только 24% считают себя полностью готовыми, а 47% – скорее готовыми и утверждают, что "еще есть кое-что, что нужно сделать для подготовки". Не считают себя готовыми 24% украинцев, в том числе 12%  –совсем не готовы.

В региональном измерении доля полностью готовых снижается с 30% на западе до 12% на востоке Украины (хотя на востоке 59% считают себя суммарно скорее или полностью готовыми). По типу населенного пункта доля снижается с 35% среди жителей сел до 17% среди жителей крупных городов.

По уровню достатка семьи среди наиболее состоятельных респондентов 38% считают себя полностью готовыми к возможным проблемам с отоплением зимой, и этот показатель снижается до 15% среди наименее состоятельных украинцев. При этом среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) 15% являются "полностью готовыми" против 25% среди респондентов, не являющихся ВПЛ.

Всеукраинский опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Было опрошено 1025 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (за исключением АР Крым).

В опросе принимали участие взрослые (18 лет и старше) граждане Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах населенных пунктов, контролируемых властями Украины до 24 февраля). В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля (АР Крым, город Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), также опрос не проводился для граждан, уехавших за границу после 24 февраля.

Статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% – для показателей, близких к 50%; 3,0% – для показателей, близких к 25%; 2,1% – для показателей, близких к 10%; 1,5% – для показателей, близких к 5%.

Контекст:

7 июня в Украине создали штаб по подготовке к отопительному сезону во время военного положения, сообщала пресс-служба правительства. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что из-за войны и постоянных обстрелов российскими оккупантами объектов инфраструктуры убытки энергетической системы уже "достигли десятков миллиардов гривен".

Президент Владимир Зеленский говорил, что из-за агрессии России это будет "самая сложная зима за все годы независимости Украины".

Кабмин поручил "Нафтогазу" накопить к началу отопительного сезона минимум 19 млрд м³ газа. В Минрегионе сообщали о планах Украины накопить к осенне-зимнему периоду 2,5 млн тонн угля.

17 августа премьер-министр Шмыгаль сообщил, что Украина в рамках подготовки к отопительному сезону 2022/2023 накопила 12,6 млрд м³ газа и 1,89 млн тонн угля. Области также предоставили комплексные планы оперативного реагирования в кризисных ситуациях, которые могут возникнуть в осенне-зимний период.

Теги: Украина, соцопрос, отопление, украинцы, регионы, население
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