86% украинцев хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза – опрос

По данным социологов, поддержка вступления в ЕС единодушна среди представителей всех макрорегионов Украины Фото: depositphotos.com

В случае проведения референдума о вступлении Украины в ЕС 86% опрошенных проголосовали бы "за".

Против присоединения страны к Евросоюзу выступают 3% опрошенных. Еще 7% респондентов не пошли бы на референдум.

"Поддержка вступления в ЕС единодушна среди представителей всех макрорегионов и возрастов", – подчеркивают социологи.

Инфографика: ratinggroup.ua

Опрос проводился 1–2 октября среди граждан Украины от 18 лет и старше по всей стране, кроме временно оккупированных территорий, а также тех территорий, где на момент опроса отсутствовала украинская мобильная связь. Всего опрошено 2000 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу населенного пункта. Ошибка репрезентативности с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,2%.