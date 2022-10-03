ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

86% украинцев хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза – опрос

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным социологов, поддержка вступления в ЕС единодушна среди представителей всех макрорегионов Украины
По данным социологов, поддержка вступления в ЕС единодушна среди представителей всех макрорегионов Украины
Фото: depositphotos.com

Большинство украинцев хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", опубликованные 3 октября.

В случае проведения референдума о вступлении Украины в ЕС 86% опрошенных проголосовали бы "за".

Против присоединения страны к Евросоюзу выступают 3% опрошенных. Еще 7% респондентов не пошли бы на референдум.

"Поддержка вступления в ЕС единодушна среди представителей всех макрорегионов и возрастов", – подчеркивают социологи.

Инфографика: ratinggroup.ua
Инфографика: ratinggroup.ua

Опрос проводился 1–2 октября среди граждан Украины от 18 лет и старше по всей стране, кроме временно оккупированных территорий, а также тех территорий, где на момент опроса отсутствовала украинская мобильная связь. Всего опрошено 2000 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу населенного пункта. Ошибка репрезентативности с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,2%.

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.

Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. По ее словам, переговоры о вступлении Украины в Европейский союз могут начаться в 2023 году.

В начале сентября этого года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что страна планирует максимум за два года стать членом ЕС.

Теги: Украина, рейтинг, соцопрос, Европейский союз, Европа, украинцы, Евросоюз, членство
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Почему мировые дизайнеры без ума от украинской модели Кристи Пономарь
Почему мировые дизайнеры без ума от украинской модели Кристи Пономарь G
Невзоров о Собчак: У нее была медиароль делать вид, что "премьерки" и выщипка лобкового волоса остаются наиглавнейшими событиями России
Невзоров о Собчак: У нее была медиароль делать вид, что "премьерки" и выщипка лобкового волоса остаются наиглавнейшими событиями России
"Не хочу носить его фамилию". Жена Войтенко сообщила о разводе
"Не хочу носить его фамилию". Жена Войтенко сообщила о разводе
"Красивая и очень сексуальная", "Божественная красота". Мейхер засветила фигуру в лесу
"Красивая и очень сексуальная", "Божественная красота". Мейхер засветила фигуру в лесу
"Это тупо я на вечеринке". Dantes показал, как учит сына Кацуриной ходить
"Это тупо я на вечеринке". Dantes показал, как учит сына Кацуриной ходить
Никитюк крупным планом засветила зону декольте. Фото
Никитюк крупным планом засветила зону декольте. Фото
"Слышал, кто-то вякнул обо мне. Такого начитался". Потап после возвращения в Украину прокомментировал свое проживание за границей во время войны
"Слышал, кто-то вякнул обо мне. Такого начитался". Потап после возвращения в Украину прокомментировал свое проживание за границей во время войны
"Это мой вид медитации". Каменских рассказала, чем до войны ей нравилось заниматься дома
"Это мой вид медитации". Каменских рассказала, чем до войны ей нравилось заниматься дома
"На передовой выгоняет из наших лесов поганок". Комаровский рассказал о своем свате, который служит на фронте
"На передовой выгоняет из наших лесов поганок". Комаровский рассказал о своем свате, который служит на фронте
"Он заслуживает всего, что может произойти в дальнейшем". Макаревич высказался о Путине
"Он заслуживает всего, что может произойти в дальнейшем". Макаревич высказался о Путине
"Очень красивая, умная и сексуальная леди. Естественная красота". 64-летняя Стоун засветила бюст
"Очень красивая, умная и сексуальная леди. Естественная красота". 64-летняя Стоун засветила бюст
Победительница конкурса красоты в аннексированном Крыму оказалась в эпицентре скандала после того, как спела "Ой, у лузі червона калина"
Победительница конкурса красоты в аннексированном Крыму оказалась в эпицентре скандала после того, как спела "Ой, у лузі червона калина"
"Красивая женщина". 56-летняя Хайек восхитила сеть новыми снимками
"Красивая женщина". 56-летняя Хайек восхитила сеть новыми снимками
"Как же вам к лицу", "Приятно видеть в новом образе". Данилко в день своего 49-летия снялся в новой кепке и вышиванке. Фото
"Как же вам к лицу", "Приятно видеть в новом образе". Данилко в день своего 49-летия снялся в новой кепке и вышиванке. Фото
Букингемский дворец опубликовал первое официальное фото Чарльза III c женой, сыном и невесткой
Букингемский дворец опубликовал первое официальное фото Чарльза III c женой, сыном и невесткой
Наталья Кличко спела украинскую народную песню о любви "з вечора до рання". Видео
Наталья Кличко спела украинскую народную песню о любви "з вечора до рання". Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Извинялся за всю страну". Потап назвал известного российского ведущего, который позвонил ему после нападения РФ на Украину (37586)
2
"Путинская проститутка, мразь редкая". Пропагандист Певцов призвал мобилизованных "идти на войну, иначе геи-сатанисты трахнут их в жопу" (26597)
3
"Глаза не видели, а уши не слышали". 18-летняя дочь Константина Меладзе снялась в Калифорнии (25329)
4
"Какая красота!" 19-летняя дочь звезды "Квартала 95" Кравец обнародовала снимки в просторной рубашке (23846)
5
Жена Андрея Шевченко показала селфи с мужем (21860)
6
Продюсеры в день премьеры перенесли показ шоу "Холостяк" (17267)
7
Горбунов, комментируя получение ордена от Зеленского, привел сравнение с воюющим на фронте Хлывнюком (14745)
8
"Мы чуть не потеряли ее". 55-летний Вакки впервые показал свою маму (13261)
 
 
 
 