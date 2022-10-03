86% украинцев хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза – опрос

В случае проведения референдума о вступлении Украины в ЕС 86% опрошенных проголосовали бы "за".
Против присоединения страны к Евросоюзу выступают 3% опрошенных. Еще 7% респондентов не пошли бы на референдум.
"Поддержка вступления в ЕС единодушна среди представителей всех макрорегионов и возрастов", – подчеркивают социологи.
Опрос проводился 1–2 октября среди граждан Украины от 18 лет и старше по всей стране, кроме временно оккупированных территорий, а также тех территорий, где на момент опроса отсутствовала украинская мобильная связь. Всего опрошено 2000 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу населенного пункта. Ошибка репрезентативности с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,2%.
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.
Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. По ее словам, переговоры о вступлении Украины в Европейский союз могут начаться в 2023 году.
В начале сентября этого года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что страна планирует максимум за два года стать членом ЕС.