Посол Евросоюза о намерении Украины за два года стать членом ЕС: Это так, как мы хотели бы

"Расширение ЕС – это процесс, основанный на достижениях. Абсолютное большинство того, что нужно сделать, зависит от страны-кандидата. Я уже говорил, насколько велик этот шаг был для ЕС: открытие европейской перспективы перед новой страной и немедленное предоставление ей кандидатского статуса. С этим решением были соединены семь приоритетных сфер реформ. Как правило, есть предпосылки для получения кандидатского статуса. Вы их выполняете – получаете статус. Украина смогла сделать два шага одновременно, связанных с этим решением по реформам", – подчеркнул Маасикас.

Он также подтвердил, что оценку успешности реформ в Украине Евросоюз даст в 2023 году.

"Следующий шаг – домашняя работа Украины над этими сферами реформ, с нашей помощью, конечно. Затем Еврокомиссия оценит достигнутый прогресс. Я могу пока только процитировать слова президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен во время ее недавнего визита в Киев: оценка будет в следующем году, а дальше будем смотреть", – отметил посол ЕС.

Комментируя заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, что страна планирует максимум за два года стать членом ЕС, Маасикас сказал: "Это оптимистично, энергично, решительно, и это так, как мы хотели бы".