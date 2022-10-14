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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Залужный поздравил защитников: Мы возвращаем свое. Никто и ничто нас не остановит

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Фото: Олег Пальчик

С начала полномасштабного вторжения России украинцы похоронили миф о непобедимости российской армии. Об этом сказал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в поздравлении с Днем защитников и защитниц, опубликованном в Facebook.

По его словам, зима 2022 года уже стала частью мировой истории, потому что страна выдержала мощный вражеский удар. 

"Мы показали, что значит быть украинцем, иметь смелость бороться за свою свободу. В жестоких боях, под стальным дождем российских снарядов, мы держались за каждый клочок своей земли. Остановили враждебное нашествие и похоронили миф о непобедимости российской армии. А теперь мы возвращаем свое", – написал Залужный.

Главнокомандующий отметил, что на победу Украины надеются не только ее жители, но и весь мир, и она обязательно будет.

"Никто и ничто не остановит нас. Мы выбрали путь воинов и идем вперед. Поздравляю с праздником и благодарю за службу!",– говорится в поздравлении.

https://www.facebook.com/CinCAFU/videos/400834362086446/


Теги: Вооруженные силы Украины, война России против Украины, поздравление, Валерий Залужный, День защитников и защитниц Украины
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