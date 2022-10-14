Залужный поздравил защитников: Мы возвращаем свое. Никто и ничто нас не остановит

Залужный: Весь мир восторженно и с надеждой смотрит на нас Фото: Олег Пальчик

По его словам, зима 2022 года уже стала частью мировой истории, потому что страна выдержала мощный вражеский удар.

"Мы показали, что значит быть украинцем, иметь смелость бороться за свою свободу. В жестоких боях, под стальным дождем российских снарядов, мы держались за каждый клочок своей земли. Остановили враждебное нашествие и похоронили миф о непобедимости российской армии. А теперь мы возвращаем свое", – написал Залужный.

Главнокомандующий отметил, что на победу Украины надеются не только ее жители, но и весь мир, и она обязательно будет.

"Никто и ничто не остановит нас. Мы выбрали путь воинов и идем вперед. Поздравляю с праздником и благодарю за службу!",– говорится в поздравлении.



