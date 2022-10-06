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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Ситуация сложная, но развивается по нашему плану". Залужный провел разговор с Милли

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Залужный о разговоре с Милли: Мы сверили часы о состоянии обеспечения украинской армии вооружением и техникой
Залужный о разговоре с Милли: Мы сверили часы о состоянии обеспечения украинской армии вооружением и техникой
Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 6 октября провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Об этом Залужный написал в Facebook.

По его словам, они с Милли обсудили оперативную обстановку, проанализировав наступательную и оборонительную операции ВСУ.

"Ситуация сложная, но полностью контролируемая и развивается по нашему плану. Мы также сверили часы о состоянии обеспечения украинской армии вооружением и техникой", – написал он.

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/pfbid0WxLnBozkZnyqiDXTX4rhZY9DnQFziJkJMqFcfSLRjujaWijVkBBEKg39vJ8HarCcl

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России США предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд, заявил Байден 21 сентября.

США предоставляют военную помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ВСУ, война России против Украины, Марк Милли, Валерий Залужный
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