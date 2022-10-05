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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Жданов: Залужный – уже натовский генерал. Он очень креативный, мыслит свободно и нестандартно

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Залужный стал главнокомандующим Вооруженными силами Украины 27 июля 2021 года
Залужный стал главнокомандующим Вооруженными силами Украины 27 июля 2021 года
Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный является генералом натовского образца. Об этом украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Я лично с ним не знаком. Поэтому мне очень тяжело его охарактеризовывать. Скажу так: он очень креативный человек и мыслит очень свободно и нестандартно. Он генерал нового поколения, натовский генерал, я бы даже сказал. Очень хорошо, что мы сменили военное командование, что у нас не совковые генералы… Как бы они ни говорили, что "я прослужил большую часть при Украине", совок нельзя выбить из человека. Он накладывает отпечаток до конца его дней. А Залужный – натовский генерал. И поэтому ему проще и легче", – сказал Жданов.

Он отметил, что успехи Украины на поле боя – это также результат работы начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шапталы.

"Кстати, там есть еще один генерал, который в связи с организационно-штатной структурой Вооруженных сил немного ушел в тень, но является мозговым центром. Это генерал Шаптала. Он начальник Генерального штаба, а Генеральный штаб – это мозг армии. Залужный осуществляет общее руководство. И этот тандем, на мой взгляд, фактически счастливый билет Украины в этой войне", – подчеркнул Жданов.

Жданов: Уверен, в случае попытки применения Россией ядерного оружия в Украине Запад нанесет превентивный удар. Но не ядерный. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Валерий Залужный стал главнокомандующим Вооруженными силами Украины 27 июля 2021 года.

Звание генерала получил 4 марта 2022 года.

В 2022 году он вошел в ежегодный список 100 наиболее влиятельных людей года по версии журнала Time.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Украина, ВСУ, война России против Украины, Олег Жданов, Валерий Залужный, Сергей Шаптала
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