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В Литве начались масштабные военные учения "Железный волк 2022 II". В них участвуют 3,5 тыс. солдат НАТО

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Жителей Литвы предупредили о больших передвижениях военной техники
Жителей Литвы предупредили о больших передвижениях военной техники
Фото: kariuomene.lt

17 октября в Литве начались международные военные учения "Железный волк 2022 II" с участием сухопутных войск Литовской армии и девяти других стран НАТО. Об этом сообщает сайт вооруженных сил страны.

К учениям присоединятся  подразделения Бельгии, Чехии, Германии, Нидерландов, Норвегии, Люксембурга, Великобритании, США и Австралии. В течение двух недель они пройдут подготовку на полигоне генерала Сильвестро Жукаускаса, говорится в сообщении.

Всего в учениях примут участие около 3,5 тыс. человек и 700 единиц боевой техники – танков, БМП, БТР, артиллерийских орудий, транспорта снабжения и административно-хозяйственного назначения, пишет сайт.

В литовской армии отмечают, что на учениях будет оцениваться способность боевых сил планировать и проводить наступательные, оборонительные и другие операции. Жителей Литвы предупредили о больших передвижениях военной техники. Во время активной фазы учений будут использоваться имитационные боеприпасы и пиротехники, уточнили в вооруженных силах.

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Теги: НАТО, Литва, военные учения
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