В Литве начались масштабные военные учения "Железный волк 2022 II". В них участвуют 3,5 тыс. солдат НАТО

К учениям присоединятся подразделения Бельгии, Чехии, Германии, Нидерландов, Норвегии, Люксембурга, Великобритании, США и Австралии. В течение двух недель они пройдут подготовку на полигоне генерала Сильвестро Жукаускаса, говорится в сообщении.

Всего в учениях примут участие около 3,5 тыс. человек и 700 единиц боевой техники – танков, БМП, БТР, артиллерийских орудий, транспорта снабжения и административно-хозяйственного назначения, пишет сайт.

В литовской армии отмечают, что на учениях будет оцениваться способность боевых сил планировать и проводить наступательные, оборонительные и другие операции. Жителей Литвы предупредили о больших передвижениях военной техники. Во время активной фазы учений будут использоваться имитационные боеприпасы и пиротехники, уточнили в вооруженных силах.