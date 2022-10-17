Пионтковский: ​На Западе отношение к Путину изменилось фундаментально. Это победа Украины

Как пример Пионтковский назвал встречу G7, которую он умышленно именует "Большой восьмеркой", когда лидеры стран собирались на срочный саммит после массированной ракетной атаки РФ на украинские города 10 октября, и их коммюнике. По мнению Пионтковского, в риторике Запада начали говорить о Путине и России в контексте "виновности" и "ответственности".

"И так же говорят все европейские лидеры, включая того же очень осторожного [представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа] Борреля. Отношение к Путину изменилось фундаментально. Но самый большой результат, на мой взгляд, этого коммюнике – это седьмой пункт, в котором говорится, что "мы заслушали предложение [президента Украины] Владимира Зеленского об условиях справедливого мира", – "джаст пис", – "и мы выражаем нашу полную поддержку и согласие". И дальше перечисляются эти четыре условия",

Среди условий "Группы семи" – соблюдение Устава ООН по защите территориальной целостности и суверенитета, сохранение способности Украины защищаться в будущем, обеспечение восстановления и реконструкции Украины и привлечение к ответственности за российские преступления. Как заявил Пионтковский, теперь это не только "условия Зеленского, а условия всей G7".

"Это победа Украины... в практических терминах это будет, конечно, полноправное вступление Украины в НАТО на следующий день после освобождения всей территории, когда не будет аргумента, что там идут бои: на территории Украины... Вы спрашиваете о том, с какой реальностью придется столкнуться новому временному правительству России. Вот с такой. Другой нету", – резюмировал он.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube