Пионтковский: ​Когда в Херсоне будет жовто-блакитное знамя, ​или генералы будут отправлены под расстрел, или будет смещен Путин

"Вся верхушка уже, начиная с Путина, поняла, что война проиграна. Они не стали меньше ненавидеть Украину. Они по-прежнему с удовольствием бы уничтожили Украину, но сейчас у них есть гораздо более важная, более близкая сердцу проблема: как сохранить власть и собственность в терпящей поражение стране", – отметил Пионтковский.
Для этого, по словам политолога, следует найти "какого-то одного большого виновника и списать на него все".
"В таких фашистских системах это классическая проблема. Мы ее видели и в гитлеровской армии, мы ее видели в первые годы неудач Советского Союза. Кто виноват? Или фюрер, или генералы. У этой проблемы есть только два решения", – подчеркнул Пионтковский.
"Многие головы генералов полетят? Физически, я имею в виду", – спросила Бацман.
"Ну конечно, физически. Они поняли. Буквально два дня назад начали огрызаться. Они помнят, что Иосиф Сталин сделал с [генералом Дмитрием] Павловым, командующим Западным фронтом в 1941 году. Они всех расстреляли, да еще после чудовищных пыток в КГБ. Я не знаю, пойдут ли они так – добровольно. Еще немножко, и они начнут расстреливать друг друга. Правильно мыслите. И этим очень облегчат необходимую после войны кампанию по денацификации России. А толчком, триггером вот этой острой стадии борьбы, конечно, станет освобождение Херсона", – заявил Пионтковский.
Он обратил внимание, что "высшее военное начальство с правого берега Днепра уже несколько недель назад, еще до последнего наступления, уехало".
"А сейчас бегут все эти спермоусовы. Там кто еще? Сальдо-бальдо. Вот когда там будет жовто-блакитное знамя, этот кризис внутренний в Москве разразится вовсю. Победит та или другая партия: или генералы будут отправлены под расстрел, или будет смещен Путин", – сказал политолог.
70-летний Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.
Смена власти в России в результате так называемого дворцового переворота является традиционным для российской политики методом, говорил миллиардер, бывший российский банкир, бывший друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев в интервью Гордону.
Экс-разведчик КГБ и бывший сокурсник Путина Юрий Швец весной заявлял, что в окружении Путина нет личности, способной организовать переворот, который мог бы привести к смене власти в РФ. Но, по его мнению, возможность реализации "сценария с условной табакеркой" не исключена.