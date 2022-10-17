Пионтковский: ​Когда в Херсоне будет жовто-блакитное знамя, ​или генералы будут отправлены под расстрел, или будет смещен Путин

"Вся верхушка уже, начиная с Путина, поняла, что война проиграна. Они не стали меньше ненавидеть Украину. Они по-прежнему с удовольствием бы уничтожили Украину, но сейчас у них есть гораздо более важная, более близкая сердцу проблема: как сохранить власть и собственность в терпящей поражение стране", – отметил Пионтковский.

Для этого, по словам политолога, следует найти "какого-то одного большого виновника и списать на него все".

"В таких фашистских системах это классическая проблема. Мы ее видели и в гитлеровской армии, мы ее видели в первые годы неудач Советского Союза. Кто виноват? Или фюрер, или генералы. У этой проблемы есть только два решения", – подчеркнул Пионтковский.

"Многие головы генералов полетят? Физически, я имею в виду", – спросила Бацман.

"Ну конечно, физически. Они поняли. Буквально два дня назад начали огрызаться. Они помнят, что Иосиф Сталин сделал с [генералом Дмитрием] Павловым, командующим Западным фронтом в 1941 году. Они всех расстреляли, да еще после чудовищных пыток в КГБ. Я не знаю, пойдут ли они так – добровольно. Еще немножко, и они начнут расстреливать друг друга. Правильно мыслите. И этим очень облегчат необходимую после войны кампанию по денацификации России. А толчком, триггером вот этой острой стадии борьбы, конечно, станет освобождение Херсона", – заявил Пионтковский.

Он обратил внимание, что "высшее военное начальство с правого берега Днепра уже несколько недель назад, еще до последнего наступления, уехало".

"А сейчас бегут все эти спермоусовы. Там кто еще? Сальдо-бальдо. Вот когда там будет жовто-блакитное знамя, этот кризис внутренний в Москве разразится вовсю. Победит та или другая партия: или генералы будут отправлены под расстрел, или будет смещен Путин", – сказал политолог.

ВИДЕО Видео: Алеся Бацман / YouTube