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Пионтковский: ​Когда в Херсоне будет жовто-блакитное знамя, ​или генералы будут отправлены под расстрел, или будет смещен Путин

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Пионтковский: Российская верхушка не стала меньше ненавидеть Украину
Пионтковский: Российская верхушка не стала меньше ненавидеть Украину
Фото: ЕРА

Российская власть, включая президента РФ Владимира Путина, поняла, что война в Украине проиграна, и ведет борьбу за самосохранение. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил российский политолог, публицист Андрей Пионтковский.

"Вся верхушка уже, начиная с Путина, поняла, что война проиграна. Они не стали меньше ненавидеть Украину. Они по-прежнему с удовольствием бы уничтожили Украину, но сейчас у них есть гораздо более важная, более близкая сердцу проблема: как сохранить власть и собственность в терпящей поражение стране", – отметил Пионтковский.

Для этого, по словам политолога, следует найти "какого-то одного большого виновника и списать на него все".

"В таких фашистских системах это классическая проблема. Мы ее видели и в гитлеровской армии, мы ее видели в первые годы неудач Советского Союза. Кто виноват? Или фюрер, или генералы. У этой проблемы есть только два решения", – подчеркнул Пионтковский.

"Многие головы генералов полетят? Физически, я имею в виду", – спросила Бацман.

"Ну конечно, физически. Они поняли. Буквально два дня назад начали огрызаться. Они помнят, что Иосиф Сталин сделал с [генералом Дмитрием] Павловым, командующим Западным фронтом в 1941 году. Они всех расстреляли, да еще после чудовищных пыток в КГБ. Я не знаю, пойдут ли они так – добровольно. Еще немножко, и они начнут расстреливать друг друга. Правильно мыслите. И этим очень облегчат необходимую после войны кампанию по денацификации России. А толчком, триггером вот этой острой стадии борьбы, конечно, станет освобождение Херсона", – заявил Пионтковский.

Он обратил внимание, что "высшее военное начальство с правого берега Днепра уже несколько недель назад, еще до последнего наступления, уехало".

"А сейчас бегут все эти спермоусовы. Там кто еще? Сальдо-бальдо. Вот когда там будет жовто-блакитное знамя, этот кризис внутренний в Москве разразится вовсю. Победит та или другая партия: или генералы будут отправлены под расстрел, или будет смещен Путин", – сказал политолог.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

70-летний Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

Смена власти в России в результате так называемого дворцового переворота является традиционным для российской политики методом, говорил миллиардер, бывший российский банкир, бывший друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев в интервью Гордону.

Экс-разведчик КГБ и бывший сокурсник Путина Юрий Швец весной заявлял, что в окружении Путина нет личности, способной организовать переворот, который мог бы привести к смене власти в РФ. Но, по его мнению, возможность реализации "сценария с условной табакеркой" не исключена.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Херсон, Иосиф Сталин, война, Москва, КГБ, Андрей Пионтковский, Алеся Бацман, российская агрессия, наступление, война России против Украины, интервью
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