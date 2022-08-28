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Пионтковский: Китай поставил тест над двумя своими соперниками – США и Россией. Это называется "сидеть на берегу реки и ждать, когда труп врага проплывет мимо"

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Китай считается стратегическим партнером России
Китай считается стратегическим партнером России
Фото: EPA

Китай решил поставить "тест" над своими главными соперниками - Россией и США. Об этом заявил живущий в США российский политолог, публицист Андрей Пионтковский в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

По его словам, РФ почувствует действие западных санкций "в самой болезненной для себя области" – будет нарастать технологическое отставание. Он отметил, что Китай может заместить поставки, но пока "не бросается замещать".

"Но это китайский ширпотреб. К тому же Китай будет сопровождать это своими условиями превращения России в еще более покорного вассала. [...] Китай поставил тест над двумя державами-соперниками: Россией и Соединенными Штатами. Причем беспроигрышный. Это называется "сидеть на берегу реки и ждать, когда труп врага проплывет мимо тебя". Он решил посмотреть, чей труп – американский или русский – проплывет мимо него. Если бы, как предсказывала американская разведка, Киев был взят за три дня, Украина разгромлена при полном попустительстве Соединенных Штатов – это означало бы практически уход США из мировой истории. В тихоокеанском регионе это означало бы полную потерю доверия к США. Ведь как США собираются противостоять Китаю? Организацией союзов. Есть масса держав, которые очень обеспокоены экспансией Китая: Индия, Япония, Соединенные Штаты, Австралия. Британцы организовали союз с Австралией. Все это рухнуло бы немедленно. Тайванцы бы после падения Украины и такого позора США сами принесли бы [Китаю] ключи от острова. То есть труп американского врага проплыл бы под ногами сидящего на берегу товарища Си [Цзиньпина]. А сейчас проплывает другой труп", – сказал он.

Пионтковский: Путину очень прямо, на доступном языке объяснили, что в случае использования тактического ядерного оружия его просто убьют. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Китай считается стратегическим партнером России. 4 февраля, за три недели до полномасштабного вторжения РФ, лидеры двух стран провели переговоры, после которых сделали совместное заявление, выступив против расширения НАТО и независимости Тайваня.

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы. В Совбезе ООН Китай воздержался при голосовании за резолюцию, осуждающую войну. Западные страны пытаются убедить Пекин изменить его позицию по украинскому вопросу, сообщали СМИ в марте.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, США, Дмитрий Гордон, Китай, Андрей Пионтковский, война России против Украины
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