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Пионтковский: Путин ехал на саммит ШОС к союзникам. Но Си Цзиньпин и Моди публично прочли ему лекции, как школьнику-второгоднику

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Саммит ШОС проходил 15 16 сентября
Саммит ШОС проходил 15–16 сентября
Фото: ЕРА

На сентябрьском саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) президент России Владимир Путин был шокирован отношением к себе со стороны лидеров Китая и Индии. Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил российский политолог, публицист Андрей Пионтковский.

Он согласился с репликой Бацман, что на саммите а Самарканде Путина "опустили просто".

"По большому счету, да. Но он же ехал туда к союзникам, извините. Вы же помните любимый мем российской пропаганды. Они до сих пор это продолжают. Даже после позорного голосования в Генеральной Ассамблее. "Нет, а все равно за нас большинство человечества". Ну, они складывали 1,5 млрд китайцев, прибавляли к ним 1,5 млрд индусов – и "вот у нас большинство". Но [председатель КНР] Си [Цзиньпин] и [премьер Индии Нарендра] Моди публично, на глазах у всего мира просто прочли ему такие лекции, как неуспевающему студенту или школьнику-второгоднику", – объяснил Пионтковский.

По его словам, Путин "был явно шокирован".

"Даже дошло до того, что там, казалось бы, самые верные лакеи типа всяких, там, – я не знаю, как их, – рахмоновых, шараповых (на саммите были президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Кыргызстана Садир Жапаров. – "ГОРДОН") [...] – все демонстративно опаздывали на встречу". Это же была его фишка", – отметил Пионтковский.

Он напомнил, что "этот негодяй заставил великую королеву Елизавету, с которой недавно мы все простились, перед Букингемским дворцом минут 20 расхаживать, ожидая этого мерзавца".

"Ну вот все ему вернулось. И это произвело на него впечатление шока. И он, вернувшись 17 сентября, совершил подряд несколько самоубийственных шагов. И самый, конечно, из них главный – это мобилизация", – считает публицист.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

4 июля СМИ сообщили, что Си Цзиньпин не принял приглашение Путина приехать в РФ. Якобы тогда китайский лидер ответил, что в "ближайшее время посетить Россию будет сложно из-за мер противодействия COVID-19". Однако политики встретились в сентябре на саммите ШОС.

На саммите ШОС Путин пообещал премьеру Индии, что Россия "сделает все", чтобы война в Украине "прекратилось как можно быстрее".

Саммит ШОС проходил 15–16 сентября.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Владимир Путин, война, Си Цзиньпин, Андрей Пионтковский, Эмомали Рахмон, Алеся Бацман, саммит, война России против Украины, ШОС, Нарендра Моди, Садыр Жапаров
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