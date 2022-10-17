Пионтковский о мобилизации: Путин одним росчерком пера создал социальную базу из 25 миллионов революционеров

"Это громадная социальная проблема, которая кончится взрывом, конечно. По оценкам официальным, в России 25 миллионов военнообязанных. То есть 25 миллионов мужчин – я не знаю, в каком возрасте. Там, наверное, с 16 до 60. Людей старше 50 – уже очень много случаев – загребли, и есть погибшие. То есть 25 миллионов под угрозой мобилизации – это лотерея, когда шарик выпадет на него. И там нет желающих воевать. Идеологически подкованных имперцев типа всяких там стрелковых, моторыл, которые к вам приезжали, – они все уже давно в гробах и давно уже в украинском черноземе. То есть эти 25 миллионов должны сейчас по всем показателям просто ненавидеть Путина и этот режим", – заявил Пионтковский.

Он отметил, что Путин совершил "подряд несколько самоубийственных шагов".

"И самый, конечно, из них главный – это мобилизация. Причем мы же помним, что до отъезда туда власть это категорически отвергала. Более того, на открытии осенней сессии [Государственной] думы [глава фракции Коммунистической партии Геннадий] Зюганов вывалился с идеей мобилизации. Ну так ему через полчаса не просто закрыли рот – вытащили на "Первый канал" его пресс-секретаря, который сбивался, извинялся минут 10: "Геннадия Андреевича не так поняли. Он имел в виду, что военные заводы", – рассказал Пионтковский.

"До этого, помните, рассказывали несколько человек мне о том, что проходило у Путина совещание большое с военными, с участием [секретаря Совета безопасности РФ Николая] Патрушева и всех остальных, где Путин говорит: "Давайте мобилизацию объявлять", а они ему по пунктам разложили, почему это невозможно и почему это приведет к губительным последствиям. Он отказался тогда, как говорили", – отметила Бацман.

"Он одним росчерком пера создал социальную базу из 25 миллионов революционеров", – заявил Пионтковский.

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