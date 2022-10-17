Белковский: Путин хочет все закончить до конца года, потому что понимает, что у него нет запаса прочности воевать дольше. Но, думаю, война продлится до весны

Белковский: Я думаю, что фактически война продлится до весны. Почему я так думаю? Не знаю. Это чисто интуитивное представление Фото: Gordonua.com

"[Сколько еще будет идти война?] Этого никто не знает. Путин хочет все закончить до конца года. Потому что что бы он себе ни думал и какие бы дерзостные сценарии ни изображал, он понимает, что у него нет запаса прочности воевать дольше. Я думаю, что фактически она продлится до весны. Почему я так думаю? Не знаю. Это чисто интуитивное представление. Хотя из уст военных и некоторых других экспертов я тоже слышу такие оценки. От многих", – сказал он.

По данным Белковского, Путин хочет добиться "какого-то договорняка" с Западом до конца 2022 года и считает, что Украина выполнит условия такой договоренности.

"Он исходит из твердейшего убеждения, что, конечно, Украина не имеет никакой самостоятельной субъектности, все решают США, и если он договорится с США о чем-нибудь, то Украина это воленс-ноленс выполнит и об этом не надо думать. Мысль о том, что Украина не собирается сдаваться, потому что она уже не сдалась, – и в этом смысле позиция США важна для Украины, но не на 146%, – он принять не может. Это противоречит его базовым представлениям о мироздании", – пояснил политолог.

Белковский сомневается, что Путину удастся достичь такой договоренности. Кроме того, Путин, по информации эксперта, "тоже в этом сомневается, но хочет, безусловно".

Белковский: Ботоксы Путина – проявления страха старости. Если к нему прислонить батарею – он потечет. Полный текст интервью

ВИДЕО

Видео: Дмитрий Гордон / YouTube