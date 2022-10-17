Белковский: Путин хочет все закончить до конца года, потому что понимает, что у него нет запаса прочности воевать дольше. Но, думаю, война продлится до весны

"[Сколько еще будет идти война?] Этого никто не знает. Путин хочет все закончить до конца года. Потому что что бы он себе ни думал и какие бы дерзостные сценарии ни изображал, он понимает, что у него нет запаса прочности воевать дольше. Я думаю, что фактически она продлится до весны. Почему я так думаю? Не знаю. Это чисто интуитивное представление. Хотя из уст военных и некоторых других экспертов я тоже слышу такие оценки. От многих", – сказал он.
По данным Белковского, Путин хочет добиться "какого-то договорняка" с Западом до конца 2022 года и считает, что Украина выполнит условия такой договоренности.
"Он исходит из твердейшего убеждения, что, конечно, Украина не имеет никакой самостоятельной субъектности, все решают США, и если он договорится с США о чем-нибудь, то Украина это воленс-ноленс выполнит и об этом не надо думать. Мысль о том, что Украина не собирается сдаваться, потому что она уже не сдалась, – и в этом смысле позиция США важна для Украины, но не на 146%, – он принять не может. Это противоречит его базовым представлениям о мироздании", – пояснил политолог.
Белковский сомневается, что Путину удастся достичь такой договоренности. Кроме того, Путин, по информации эксперта, "тоже в этом сомневается, но хочет, безусловно".
Белковский: Ботоксы Путина – проявления страха старости. Если к нему прислонить батарею – он потечет. Полный текст интервью
В 2014 году Россия оккупировала украинский полуостров Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. РФ не признавала своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
24 февраля 2022 года Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину, назвав это "спецоперацией" по "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
Сейчас боевые действия ведутся на юге и востоке страны. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление, в ходе которого освободили тысячи квадратных километров территории Украины.