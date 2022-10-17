Белковский: Есть ли люди, которые могут зайти в кабинет к Путину и арестовать его или отправить на встречу с Жириновским? Очевидно, есть. Просто мы о них не узнаем, пока это не случится

Белковский: Людей, которые могли бы к нему зайти и сказать, что он не прав, нет Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Гордон спросил, есть ли сейчас в Кремле люди, которые могут зайти в кабинет к Путину и арестовать его или "отправить на встречу с [экс-главой партии ЛДПР Владимиром] Жириновским".

"Очевидно, такие люди есть. Просто мы никогда о них не узнаем, пока это не случится. Людей, которые могли бы к нему зайти и сказать, что он не прав, нет", – сказал Белковский.

Он также заявил, что недавно на сайте государственного музея-заповедника "Московский Кремль" "почему-то возникла" шведская табакерка XVII века.

По мнению политолога, это "какой-то мощный намек". Белковский предположил, что, возможно, вскоре на сайте музея возникнет также "шарфик времен эпохи Возрождения".

Белковский: Ботоксы Путина – проявления страха старости. Если к нему прислонить батарею – он потечет. Полный текст интервью

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube