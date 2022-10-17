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Белковский: Есть ли люди, которые могут зайти в кабинет к Путину и арестовать его или отправить на встречу с Жириновским? Очевидно, есть. Просто мы о них не узнаем, пока это не случится

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Белковский: Людей, которые могли бы к нему зайти и сказать, что он не прав, нет
Белковский: Людей, которые могли бы к нему зайти и сказать, что он не прав, нет
Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Российский политолог Станислав Белковский считает, что в РФ есть люди, которые могли бы арестовать или убить президента России Владимира Путина. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Гордон спросил, есть ли сейчас в Кремле люди, которые могут зайти в кабинет к Путину и арестовать его или "отправить на встречу с [экс-главой партии ЛДПР Владимиром] Жириновским".

"Очевидно, такие люди есть. Просто мы никогда о них не узнаем, пока это не случится. Людей, которые могли бы к нему зайти и сказать, что он не прав, нет", – сказал Белковский.

Он также заявил, что недавно на сайте государственного музея-заповедника "Московский Кремль" "почему-то возникла" шведская табакерка XVII века.

По мнению политолога, это "какой-то мощный намек". Белковский предположил, что, возможно, вскоре на сайте музея возникнет также "шарфик времен эпохи Возрождения".

Белковский: Ботоксы Путина – проявления страха старости. Если к нему прислонить батарею – он потечет. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Смена власти в России в результате так называемого дворцового переворота является традиционным для российской политики методом, говорил миллиардер, бывший российский банкир, бывший друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев в интервью Гордону.

Экс-разведчик КГБ и бывший сокурсник Путина Юрий Швец весной заявлял, что в окружении Путина нет личности, способной организовать переворот, который мог бы привести к смене власти в РФ. Но, по его мнению, возможность реализации "сценария с условной табакеркой" не исключена.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, смерть, Станислав Белковский, Кремль, государственный переворот, музей
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